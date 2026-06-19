『恋と深空』より、日本で初めて取り扱う新商品が発売！　アニメイトでは、展示やフェア、グラッテコラボも開催!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、『恋と深空』の第2弾日本語ローカライズ商品を明日6月20日に発売いたします。また、本日より展示を開催するほか、「『恋と深空』アニメイトフェア」やグラッテコラボも開催いたします。

今回登場するのは、日本で初めて取り扱う「光影の中の日常」「心を留めて」「心に浮かぶ姿」「モフモフだっこ」シリーズ商品。「缶バッジ」や「色紙」のほか、「アクリル飾り」「ぐるぐるスマホスタンド」など、多彩なラインナップとなっています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、6月20日～7月19日までフェアを開催。期間中、『恋と深空』関連グッズをご購入いただいた方は、有償特典「イラストシートセット（全1種／5枚セット）」を1点購入することができます。

さらに、アニメイト一部店舗ではフェアと同期間中にグラッテコラボの実施、アニメイト池袋本店では大型モニターでの映像放映やスタンディパネル展示などの実施もございます。あわせてチェックしてみてください！

■商品情報

△心を留めてシリーズ缶バッジ

心を留めてシリーズ缶バッジ

発売日：2026年6月20日頃

価格：各550円（税込）

種類：5種

△心を留めてシリーズ色紙

心を留めてシリーズ色紙

発売日：2026年6月20日頃

価格：各1,980円（税込）

種類：5種

△光影の中の日常シリーズアクリル飾り

光影の中の日常シリーズアクリル飾り

発売日：2026年6月20日頃

価格：各2,200円（税込）

種類：5種

△モフモフだっこシリーズぐるぐるスマホスタンド

モフモフだっこシリーズぐるぐるスマホスタンド

発売日：2026年6月20日頃

価格：各1,760円（税込）

種類：5種

△心に浮かぶ姿シリーズスクエア缶バッジ

心に浮かぶ姿シリーズスクエア缶バッジ

発売日：2026年6月20日頃

価格：各550円（税込）

種類：4種

■フェア情報

△有償特典：イラストシートセット（全1種／5枚セット）

『恋と深空』アニメイトフェア

開催期間：2026年6月20日～7月19日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『恋と深空』関連グッズをご購入3,600円（税込）以上で、有償特典を1点ご購入いただけます。

有償特典内容：イラストシートセット（全1種／5枚セット）【500円（税込）】

※グラッテ飲食はフェア対象外となります。

■グラッテコラボ情報

『恋と深空』アニメイトフェア開催記念Gratte

開催期間：2026年6月20日～7月19日

開催場所：

＜ラテ・クッキー販売店舗＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山

＜ラテ・クッキー・アイス販売店舗＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田

メニュー：

＜グラッテ（絵柄全10種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全10種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

＜グラフィックアイス（絵柄全10種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）

注文特典：

メニューをご注文1点につき、特典「コースター（全5種）」をおひとつお渡しいたします（絵柄はお選びいただけません）。

■関連情報

1）アニメイト池袋本店 エントランス広場装飾展開

開催期間：2026年6月19日～6月25日

開催内容：壁面ラッピングやスタンディパネル展示、大型モニターでの映像放映

2）Xキャンペーン

開催期間：2026年6月20日～7月19日

開催内容：アニメイト公式X（@animateinfo）の該当ポストをリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様に「恋と深空グッズセット」をプレゼントいたします。

景品発送：2026年8月中予定

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)Infold Games, ALL RIGHTS RESERVED.

■関連URL

『恋と深空』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19119)

『恋と深空』アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114981)

『恋と深空』アニメイトフェア開催記念Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/41658/)

『恋と深空』公式サイト(https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP/home)

■『恋と深空』とは

『恋と深空』とは、2024年1月18日にサービスを開始した中国発のiOS／Android向け恋愛シミュレーションゲームです。

没入感のある一人称視点の演出、リアリティ溢れる恋愛交流システム、多種多様なコンテンツを通じて現実よりも美しい恋愛を体感ができることで、世界中で人気を博しており、全世界ユーザー数は8,000万人を突破しています。