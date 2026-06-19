舟山久美子のスキンケアブランド「Herz skin」、@cosme NAGOYA 1周年記念POPUPにて出店決定。【7/1(水)～7/7(火)】

株式会社LIENA

代表の舟山久美子が自ら立ち上げた、フルボ酸*1天然原液配合のスキンケアブランド「Herz skin」（ヘルツスキン）は、@cosme NAGOYA 1st Anniversaryイベントにて、2026年7月1日（水）～7月7日 （火）の1週間限定でPOPUPストアを出店いたします。

名古屋では、ブランド初となるオフラインイベントの開催となります。

本イベントでは、ヒーロープロダクトの導入美容水と完売続出のインナーケアゼリーがセットになった、イン＆アウト セットなどを販売する他、来場者への特別なギフトをご用意しております。

Herz skinとともに、内からも外からも、ゆらぎやすい毎日をととのえる体験を、ぜひ店頭でご体感ください。

【Herz skin Instagram】 https://instagram.com/herzskin

【Herz skin 公式オンラインストア】https://www.herz-jp.com/

・Herz skin @cosme NAGOYA 1st Anniversary POPUP

・会場：名古屋タカシマヤゲートタワーモール 5F @cosme NAGOYA

・会期：2026年7月1日(水)～7日(火)

・営業時間：10:00～20:00

・@cosme NAGOYA POPUP限定セット

フルフィルメント フルボイン&アウト セット

価格：12,000円（税込）

ベストセラーの導入美容水と、完売続出のインナーケアゼリーを一つに。

内からも外からもフルボ酸を取り入れられる、贅沢な特別ギフトセット。

@cosme NAGOYA限定で、全身用導入美容水スプレー、バランシング ウォーターのミニサイズ(30mL)付き。

・フルフィルメント セラム ウォーター インテンス 90（30mL）

・フルフィルメント フルボブースター ゼリー（12g × 14本）

・フルフィルメント バランシング ウォーター ミニサイズ（30mL）

フルフィルメント パーフェクトセット 2026

価格：27,360円（税込）

通常価格より約10%OFF（30,400円相当）

全5品がセットになった、肌悩みを寄せつけないパーフェクトセット。

・フルフィルメント セラム ウォーター インテンス 90（30mL）

・フルフィルメント グロウ エッセンス（200mL）

・フルフィルメント トリートメント リペア クリーム（50g）

・フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム（150mL）

・フルフィルメント バランシングウォーター（150mL）

・その他@cosme NAGOYA POPUP展開アイテム

フルフィルメント セラムウォーター インテンス 90

価格：30mL / 7,800円（税込）

フルフィルメント フルボブースター ゼリー

価格：12g × 14本 / 4,200円（税込）

フルフィルメント ファーストタッチ セット

価格：4,950円（税込）

Herz skinの肌育3ステップ、導入美容水、化粧水、クリームのトライアルサイズがセットに。

7日間、朝晩お試しいただける限定サイズで、ゆらがない肌と出会う感動の肌育体験をお届けします。

・フルフィルメント セラム ウォーター インテンス 90 ミニサイズ（15mL）

・フルフィルメント グロウ エッセンス ミニサイズ（25mL）

・フルフィルメント トリートメント リペア クリーム ミニサイズ（20g）

・@cosme NAGOYA POPUP限定特典

１.ご来場特典

Herz skin公式Instagramのフォロー、または、店頭でのご購入特典として以下をご用意しております。

・「インテンス90（導入美容水）」を含むお好きなサンプルパウチを2包

・Herz skin公式オンラインストアで使える500円割引クーポン

2.ご購入特典

店頭にて、税込10,000円以上のご購入をいただいた方には、Herz skinオリジナルのトートバッグをお渡しします。

※数量限定、なくなり次第終了。

・Herz skin（ヘルツスキン）とは

創業者・舟山久美子自身の肌悩みから生まれたスキンケアブランド。

「まるで、肌に塗る温泉」。3年半の開発期間を経て発売したフルボ酸天然原液90%配合の導入美容水は、初回販売開始3分で完売。敏感肌でも使える、肌を整え、肌悩みを寄せつけないスキンケアブランドです。

・ブランドコンセプト

肌から、心と暮らしをすこやかに。

好きな肌をあきらめない。

一億年の時を経た天然ミネラル「フルボ酸」による

肌悩みを寄せつけず、美しさの土台を育むスキンケアブランド。

肌は、一生をともにするパートナーだから。

調律し、気づきを与えるHerz skinのスキンケアで肌が美しくなると、 心に余白が感じられ、暮らしが豊かになる。

自分の好きな肌を育んで、心と暮らしも豊かに育む。

そんなちいさな幸せの連鎖を、Herz skinのスキンケアで。

・Herz skinファウンダー 舟山久美子の想い

肌は自分の映し鏡。大切にして、向き合おう

モデルをはじめた10代の頃は肌の強さが自慢でしたが、20代になってからニキビや肌荒れに悩まされるようになりました。肌断食をしてみたり、様々なスキンケアを試してみたものの、結果は思うようにいかず苦労の連続。何がいいものなのか、選び取ることが難しくなっていました。

そんな私の肌を変えてくれたのがフルボ酸でした。フルボ酸は、肌を整えてベースアップしてくれるような存在です。

肌が整うと、自分の理想について考える余裕ができます。スキンケアやメイクアップを「なりたい」で選べる。これは、心とまったく同じです。Herz skinは、肌を自分自身と捉え、そこに余裕や余白をもたせるためのアイテムを提供していきます。肌が根本から整っていれば、心に心地よい余白が生まれ、自分と肌を大切にしようという意識が生まれます。

このブランドが、女性たちが自分らしさを見つめる余白をもたらすきっかけとなればうれしいです。これからの時代を生きる女性の支えになるようなブランドを目指していきます。

舟山久美子 Instagram：

https://instagram.com/kumikofunayama

・ 舟山久美子のプロフィール

Founder’s Profile

舟山久美子 Kumiko Funayama

株式会社LIENA 代表取締役

Herz Founder / Creative Director

17歳の時に渋谷でスカウトされ、ファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）のモデルとして活動を開始。

以降は「くみっきー」の愛称でモデル活動の他、アパレルやヘアケア商品などのプロデュース業に携わり、テレビのバラエティ番組などでも活躍。

2019年9月に結婚、2021年に第一子、2024年に第二子を出産。

現在は第三子妊娠中。

同世代女性に高い支持を受けており、総フォロワー数は440万を超える。2023年、ライフスタイルエモーショナルブランドHerz、ならびにスキンケアブランドHerz skinを始動。

会社概要

会社名：株式会社LIENA

代表者：舟山久美子

設立：2023年2月

株式会社LIENA：https://liena.co.jp/

Herz skin公式オンラインストア：https://www.herz-jp.com/

Herz skin Instagram：https://instagram.com/herzskin