【参加無料】７月１日（水）に市制記念日イベント「かわさき１０２祭」を開催します！

川崎市

川崎市は、令和８年７月１日（水）の市政記念日に、記念イベントとして「かわさき１０２祭（さい）」を開催します。

今年で１０２回目の市制記念日を迎える川崎市。本イベントは、この市制記念日を市民の皆様に広く知ってもらうとともに、市役所本庁舎で一緒にお祝いするものです。当日は市立学校がお休みのため、子どもも大人も楽しめるブースを用意しています。

これに先立ち、６月１０日（水）から６月２５日（木）まで、トークショーの参加者及びフォトスポットコーナーで使用する写真の募集を行います。

「かわさき１０２祭（さい）」開催概要

市制１００周年事業で制作したターポリン幕を再利用した風車づくり水拭きで簡単に消去できる「キットパス」をつかい、キットパス号に自由に絵を描きます

【日程】

令和８年７月１日（水）

昼の部：１１時から１５時まで（予定）

夜の部：１８時３０分から１９時１５分まで（予定）

【場所】

川崎市役所本庁舎１階アトリウム、２階ホール など

【参加費】

無料

【協力】

NECレッドロケッツ川崎、株式会社SKLO、株式会社地球の歩き方、川崎市立高津小学校、東海道かわさき宿交流館、日本理化学工業株式会社（５０音順）

▼パンフレットダウンロードはこちらから

昼の部（１１時から１５時まで）

https://prtimes.jp/a/?f=d124454-346-6506f1cb43e05d5f4e98e0fad6a95100.pdf

子どもも大人も楽しめるワークショップの開催やフォトスポットを設置します。

ワークショップ

■ターポリン幕を再利用した風車づくり

市制１００周年事業で制作したターポリン幕を再利用して風車づくりを実施します。

協力︓株式会社SKLO（※１）

■オリジナル風鈴づくり

市民の川崎に対する想いを5・7・5の言葉で表現した「かわさきいろいろ５・７・５」を短冊に詠み、本体に絵を描いてオリジナル風鈴を制作します。

■オリジナル缶バッジ・消しゴムづくり

「川」の文字の色を好きな色で塗って、オリジナルの缶バッジと、組み立て式オリジナル消しゴムを作ります。

ブランドメッセージ体験コンテンツ

■キットパス号らくがき体験

ガラスや鏡などのつるつるとした平滑面に発色良く描け、水拭きで簡単に消去できる「キットパス(https://rikagaku.co.jp/pages/kitpas)」をつかって、キットパス号に自由に絵を描きましょう！

協力：日本理化学工業株式会社

■バレーボールサーブチャレンジ

川崎市出身の元選手と一緒に、バレーボールのサーブで的あてに挑戦します。

協力：NECレッドロケッツ川崎

■昔遊び体験

けん玉やこまなど懐かい遊びを体験できます。

協力：東海道かわさき宿交流館

■いろいろって未来スタンプラリー

スタンプの重ね押しで、１枚の絵を作ります。

その他

■地球の歩き方 川崎市版フォトスポット

８月発売の『地球の歩き方 川崎市版』表紙の巨大パネルが登場。写真が撮れます。

協力：株式会社地球の歩き方

■風車による会場装飾

市立高津小学校の児童が製作した風車で会場装飾をします。

協力：株式会社SKLO

■sumikaさんによるビデオメッセージ放映

市民文化大使である、4人組ロックバンド「sumika(https://www.sumika-official.com/)」さんからのビデオメッセージを放映します。

※１ 株式会社SKLO（スクロー）について

川崎市高津区で皮革製品の企画・製造・販売を行う「PRODUCT BASE SKLO」を運営する企業。端材の革を使用した製作体験を実施するなど、地域貢献活動を通じてものづくりの魅力を発信しています。今回は、親子向けワークショップを実施するほか、市立高津小学校の児童と制作した風車を活用した装飾を施し、庁内を涼やかに彩ります。

▶PRODUCT BASE SKLOホームページ︓https://www.pb-sklo.com/

夜の部（１８時３０分から１９時１５分まで）

川崎市市民文化大使・松本 利夫(まつもと としお)氏（EXILE）とグルメインフルエンサー・佐藤卓(さとう すぐる)（たくぽん）氏による、「川崎の食」をテーマにしたトークショーを開催します。来場者参加型の企画を盛り込み、会場一体でお楽しみいただける内容となっています。

場所：川崎市役所2階ホール

開場：１８時 トークショー：１８時３０分～

定員：１００名（要申込）

申込方法：応募フォームからお申込みください。

申込期間：６月１０日（水）から６月２５日（木）１７時まで（※先着順）

２歳と１０２歳の方の写真を募集します！

参加者応募フォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1626201松本利夫 氏佐藤卓 氏

２０２６年の川崎市ブランドメッセージポスターは、「１００＋２歳のまち」をテーマに、２歳の子どものイラストが描かれています。無限の可能性と見返りを求めないやさしさを描いたポスターにちなみ、本イベントでは、みなさんから「２歳」と「１０２歳」の方の写真を募集し、フォトスポットとして設置します。

お子さんの写真、御自身の写真など、いつ時点の写真でも構いませんので、ぜひ御応募ください。

（写真の使用につきまして、了承を得たものに限ります。）

申込期限：６月２５日（木）１７時まで

募集方法：写真募集フォームから御提供ください。

市役所本庁舎をライトアップ

写真応募フォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1626372

７月の市制記念日及びブランドメッセージ策定10周年を記念して、市役所本庁舎のライトアップを実施します。ブランドメッセージに用いられている赤・緑・青の光の三原色により市役所本庁舎を彩ります。

日程：７月１日（水）及び７月1５日（水）～７月１７日（金）

時間：日没（１９時頃）～２２時

問合せ先

ライトアップイメージ

川崎市総務企画局シティプロモーション推進室 佐藤

電話 ０４４-２００-３７１７