【参加無料】７月１日（水）に市制記念日イベント「かわさき１０２祭」を開催します！
川崎市は、令和８年７月１日（水）の市政記念日に、記念イベントとして「かわさき１０２祭（さい）」を開催します。
今年で１０２回目の市制記念日を迎える川崎市。本イベントは、この市制記念日を市民の皆様に広く知ってもらうとともに、市役所本庁舎で一緒にお祝いするものです。当日は市立学校がお休みのため、子どもも大人も楽しめるブースを用意しています。
これに先立ち、６月１０日（水）から６月２５日（木）まで、トークショーの参加者及びフォトスポットコーナーで使用する写真の募集を行います。
市制１００周年事業で制作したターポリン幕を再利用した風車づくり
水拭きで簡単に消去できる「キットパス」をつかい、キットパス号に自由に絵を描きます
「かわさき１０２祭（さい）」開催概要
【日程】
令和８年７月１日（水）
昼の部：１１時から１５時まで（予定）
夜の部：１８時３０分から１９時１５分まで（予定）
【場所】
川崎市役所本庁舎１階アトリウム、２階ホール など
【参加費】
無料
【協力】
NECレッドロケッツ川崎、株式会社SKLO、株式会社地球の歩き方、川崎市立高津小学校、東海道かわさき宿交流館、日本理化学工業株式会社（５０音順）
▼パンフレットダウンロードはこちらから
https://prtimes.jp/a/?f=d124454-346-6506f1cb43e05d5f4e98e0fad6a95100.pdf
昼の部（１１時から１５時まで）
子どもも大人も楽しめるワークショップの開催やフォトスポットを設置します。
ワークショップ
■ターポリン幕を再利用した風車づくり
市制１００周年事業で制作したターポリン幕を再利用して風車づくりを実施します。
協力︓株式会社SKLO（※１）
■オリジナル風鈴づくり
市民の川崎に対する想いを5・7・5の言葉で表現した「かわさきいろいろ５・７・５」を短冊に詠み、本体に絵を描いてオリジナル風鈴を制作します。
■オリジナル缶バッジ・消しゴムづくり
「川」の文字の色を好きな色で塗って、オリジナルの缶バッジと、組み立て式オリジナル消しゴムを作ります。
ブランドメッセージ
体験コンテンツ
■キットパス号らくがき体験
ガラスや鏡などのつるつるとした平滑面に発色良く描け、水拭きで簡単に消去できる「キットパス(https://rikagaku.co.jp/pages/kitpas)」をつかって、キットパス号に自由に絵を描きましょう！
協力：日本理化学工業株式会社
■バレーボールサーブチャレンジ
川崎市出身の元選手と一緒に、バレーボールのサーブで的あてに挑戦します。
協力：NECレッドロケッツ川崎
■昔遊び体験
けん玉やこまなど懐かい遊びを体験できます。
協力：東海道かわさき宿交流館
■いろいろって未来スタンプラリー
スタンプの重ね押しで、１枚の絵を作ります。
その他
■地球の歩き方 川崎市版フォトスポット
８月発売の『地球の歩き方 川崎市版』表紙の巨大パネルが登場。写真が撮れます。
協力：株式会社地球の歩き方
■風車による会場装飾
市立高津小学校の児童が製作した風車で会場装飾をします。
協力：株式会社SKLO
■sumikaさんによるビデオメッセージ放映
市民文化大使である、4人組ロックバンド「sumika(https://www.sumika-official.com/)」さんからのビデオメッセージを放映します。
※１ 株式会社SKLO（スクロー）について
川崎市高津区で皮革製品の企画・製造・販売を行う「PRODUCT BASE SKLO」を運営する企業。端材の革を使用した製作体験を実施するなど、地域貢献活動を通じてものづくりの魅力を発信しています。今回は、親子向けワークショップを実施するほか、市立高津小学校の児童と制作した風車を活用した装飾を施し、庁内を涼やかに彩ります。
▶PRODUCT BASE SKLOホームページ︓https://www.pb-sklo.com/
夜の部（１８時３０分から１９時１５分まで）
川崎市市民文化大使・松本 利夫(まつもと としお)氏（EXILE）とグルメインフルエンサー・佐藤卓(さとう すぐる)（たくぽん）氏による、「川崎の食」をテーマにしたトークショーを開催します。来場者参加型の企画を盛り込み、会場一体でお楽しみいただける内容となっています。
場所：川崎市役所2階ホール
開場：１８時 トークショー：１８時３０分～
定員：１００名（要申込）
申込方法：応募フォームからお申込みください。
申込期間：６月１０日（水）から６月２５日（木）１７時まで（※先着順）
参加者応募フォーム :
https://logoform.jp/form/FUQz/1626201
松本利夫 氏
佐藤卓 氏
２歳と１０２歳の方の写真を募集します！
２０２６年の川崎市ブランドメッセージポスターは、「１００＋２歳のまち」をテーマに、２歳の子どものイラストが描かれています。無限の可能性と見返りを求めないやさしさを描いたポスターにちなみ、本イベントでは、みなさんから「２歳」と「１０２歳」の方の写真を募集し、フォトスポットとして設置します。
お子さんの写真、御自身の写真など、いつ時点の写真でも構いませんので、ぜひ御応募ください。
（写真の使用につきまして、了承を得たものに限ります。）
申込期限：６月２５日（木）１７時まで
募集方法：写真募集フォームから御提供ください。
写真応募フォーム :
https://logoform.jp/form/FUQz/1626372
市役所本庁舎をライトアップ
７月の市制記念日及びブランドメッセージ策定10周年を記念して、市役所本庁舎のライトアップを実施します。ブランドメッセージに用いられている赤・緑・青の光の三原色により市役所本庁舎を彩ります。
日程：７月１日（水）及び７月1５日（水）～７月１７日（金）
時間：日没（１９時頃）～２２時
ライトアップイメージ
問合せ先
川崎市総務企画局シティプロモーション推進室 佐藤
電話 ０４４-２００-３７１７