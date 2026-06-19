睡眠・ヨガ・瞑想時間を彩るウェルネスサウンド。Sugar Candy『Velvet Breath -Midnight Ascent』6月19日配信スタート

株式会社クロア

深く息を吸い、静けさに身をゆだねる。

一日の終わりを穏やかに彩るサウンドスケープ。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、Sugar Candyの最新アルバム『 Velvet Breath -Midnight Ascent 』の配信が2026年6月19日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Sugar Candy / Velvet Breath -Midnight Ascent

深夜の静けさと柔らかな呼吸感を軸に、

睡眠導入やヨガ、瞑想時間へ自然に溶け込むアンビエント作品。

穏やかなシンセレイヤーと透明感のある空間演出が、忙しい日常から意識をゆっくり解放していく。

過度な装飾を避けたミニマルな構成により、

集中・休息・読書・ナイトルーティンなど幅広いシーンで機能する。

静寂と温度感を両立した、現代的ウェルネスサウンド。

静けさに耳を澄ませるたび、音はそっと心へ降り積もる。

「呼吸」

「静寂」

「夜」

「夢」

「余白」

穏やかな呼吸とともに、夜はやさしく、静かな夢へと続いていきます。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1836

タイトル：Velvet Breath -Midnight Ascent

アーティスト：Sugar Candy

配信日：2026年6月19日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://(https://lnk.to/2EfTZmZD45)lnk.to/2EfTZmZD45(https://lnk.to/2EfTZmZD45)

配信サービス一覧▶https://(https://lnk.to/zGvQvbz521)lnk.to/zGvQvbz521(https://lnk.to/zGvQvbz521)

収録曲

01 Silent Tides

02 Moonlit Pulse

03 Drift Horizon

04 Amber Echoes

05 Cloud Sanctuary

06 Stillwater Bloom

07 Velour Silence

08 Northern Lull

09 Crystal Haze

10 Celestial Flow

関連作品

Sugar Candy / Ephemeral Shimmers

このアルバムは、静謐な空間から浮かび上がる瞬きのような音の断片を集めた作品です。

ピアノの優美なパッドが心に寄り添い、聴く人の内なる風景を描き出します。

瞑想やヨガの時間に寄り添うと共に、日常の喧騒からの解放をもたらし、

記憶の余韻を感じさせる音楽の旅を提供します。

森を渡る風や川のせせらぎ、波音の気配が織りなす自然のサウンドスケープ。

睡眠前のリラックスタイムやヨガ、瞑想の時間に寄り添い、心と身体をゆるやかに整えます。

日常の速度を少しだけ緩めるような、静かなひとときをお楽しみください。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1835

タイトル：Ephemeral Shimmers

アーティスト：Sugar Candy

配信日：2026年6月12日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/dPpWNlN045

配信サービス一覧▶https://lnk.to/Oybd4hgb21

＜Sugar Candy＞プロフィール

Sugar Candy

癒やしのキャンディーがつまった、色々な味を楽しむライフスタイルに寄り添うことをテーマに活動。

POPS、カフェミュージック、ハワイ系音楽、フィットネス、ヨガなど、カラフルな癒やしの音楽を中心にリリース。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCFphFFTBP8mwN0KxhqwjQIg

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Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。