【favy×ぐるなび】フードホール「GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa」の運営に関する契約締結のお知らせ

株式会社favy

飲食DXとシェア型フードホール事業を展開する株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧、以下「favy」）は、株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原 章郎、以下「ぐるなび」）と、フードホール「GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa」（所在地：広島市中区基町15番地 HiroPa A棟 2階）の店舗運営業務の委託に関する契約を締結いたしました。

リニューアルオープンは2026年7月を予定しています。

■ 本契約締結の背景と目的

favyとぐるなびの協業は、富山県において2025年11月にオープンした「富山北口横丁」が第1号施設となり、今回の「GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa」が第2号施設となります。

富山での事例も踏まえ、引き続き両社の協力体制のもと、favyが持つリーシングや販促など「シェア型フードホール」運営のノウハウと、ぐるなびの集客力とネットワークを組み合わせ、全国に魅力的な食空間をプロデュースする体制を発展させてまいります。

本取り組みにおける、両社の得意分野を活かした運営モデルにおけるメリットの一例は以下のとおりです。

■ 「GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa」では、出店者を募集しています

- 飲食店（出店店舗）：セットアップ済の厨房や注文システム等による、初期費用を抑えたスピーディーな出店と、オープン後の効率的な運営モデルを実現- 商業施設：「フードホール」という魅力的な集客コンテンツ創出と、売上管理やプロモーション支援などの一体化した運営モデルの活用による物件価値向上の可能性- 来店者：複数の業態・店舗を横断的に、席に座ったまま注文から決済まで完了する、シェア型フードホールならではの便利な食体験の提供

「HiroPa（ヒロパ）」は、広島の中心地である中区基町にある「ひろしまスタジアムパーク」内の商業施設です。「GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa」は、その中でも中央エリアに位置しています。

出店の初期費用は20万円で、基本的な厨房・客席・レジの設備が整っている状態で入居が可能です。

また、家賃は売上歩合制なので、費用を抑えて飲食店を出店することができます。

「店舗の更新（入れ替わり）による変化」が当社フードホールの特徴です。そのため本物件に出店・開業される飲食店は下記「出店希望者様向けの特設ページ」にて希望者様を常時募集いたします。

出店者希望者向けページ： https://lease.redine.jp/institution/hiroshima-hiropa

■ 「GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa」について

名称：GURUNAVI FOODHALL WYE Cafe 広島HiroPa

よみ：ぐるなび フードホール ワイ カフェ ひろしまヒロパ

リニューアルオープン：2026年7月（予定）

所在地：広島県広島市中区基町15番地 HiroPa A棟 2階

最寄り駅：

・県庁前駅(アストラムライン) 徒歩約10分

・紙屋町西電停(広島電鉄) 徒歩約10分

・新白島駅(JR山陽本線・アストラムライン) 徒歩約15分

席数：144席

公式サイト：https://gurunavi-wye.com/shop/hiroshimahiropa

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaaS開発・提供

・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営

・web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/