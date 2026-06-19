堀口恭司とマネル・ケイプがメインイベントで対戦する6/21の『UFCファイトナイト：ケイプ vs. 堀口』直前番組配信決定！堀口恭司の密着ドキュメンタリーもU-NEXT格闘技公式YouTubeで配信中

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『UFCファイトナイト：ケイプ vs. 堀口』が開催される前日6月20日（土）に事前特別番組を配信いたします。また、堀口恭司選手の前戦であるアミル・アルバジ戦に密着したオリジナルドキュメンタリー『MY TIME / アルバジ戦の舞台裏～ケイプとの再戦へ向けて』を、U-NEXT格闘技公式YouTubeにて配信中です。堀口選手が出場する『UFCファイトナイト：ケイプ vs. 堀口』も見放題でライブ配信いたします。

UFC復帰からわずか半年あまりの短期間で、タギル・ウランベコフ選手、アルバジ選手というトップランカー2人を退けてきた堀口恭司選手。今回の対戦相手は、2017年以来の再戦となるマネル・ケイプ選手。8年6カ月の時を超えて、世界最高峰の舞台であるオクタゴンで対峙する両者に注目が集まります。日本時間6月21日（日）に開催される本イベントは、堀口選手にとって2015年4月以来11年2カ月ぶりのUFCメインイベント出場となります。

U-NEXTでは、決戦の前日となる6月20日（土）正午より、直前特別番組をU-NEXT格闘技公式YouTubeにてプレミア配信いたします。番組では、元UFC選手で現在は指導者として活躍する金原正徳氏、堀口選手の盟友である矢地祐介選手、UFC5連勝の実績を持ちマネル・ケイプとの対戦経験もある水垣偉弥氏の3名をゲストに迎え、高橋大輔アナウンサーの進行のもと、見どころを解説します。番組内では勝負のポイントの解説に加え、現地で収録した堀口選手およびマネル・ケイプ選手の独占インタビュー映像、ラスベガスに滞在する堀口選手の奥様・川村那月氏とのオンライン対談もお届けします。

また、王座へ向けて着実に歩みを進める堀口選手の素顔に迫るオリジナルドキュメンタリーを、U-NEXT格闘技公式YouTubeにて配信いたします。2026年2月に臨んだアルバジ戦のファイトウイークから試合勝利後の舞台裏、そしてケイプ戦に向けた想いまで、余すところなく収めた内容となっています。

直前特別番組、オリジナルドキュメンタリーともに、ぜひご覧ください。

『MY TIME / アルバジ戦の舞台裏～ケイプとの再戦へ向けて』

【視聴はこちら】https://youtu.be/sFa9tjNFALw

『UFCファイトナイト：ケイプ vs. 堀口』

【配信日時】2026年6月21日（日）5:30 ～ ライブ終了まで

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014654

【見逃し配信】配信準備完了次第～7月20日（月）23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。