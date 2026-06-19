2026年夏、新たな水の楽園が誕生！『プール王国 in ABURAYAMA FUKUOKA』
昨年大好評いただいたプールイベントが更にパワーアップして、今年の夏もABURAYAMA FUKUOKAに出現します。その名も『プール王国 in ABURAYAMA FUKUOKA』！！
この度、開催概要、前売りチケットの販売情報及び一部コンテンツが決定しましたのでお知らせいたします。
詳細は今後順次お知らせします。この夏は『プール王国』で、家族や友人と特別な思い出を作りましょう！
＜開催概要＞
名称｜ プール王国 in ABURAYAMA FUKUOKA
開催期間｜ 2026年7月18日（土)～8月26日（水) ※計38日間（7月21日、8月5日は休業）
開催場所｜ ABURAYAMA FUKUOKA 牧場側 第一駐車場
開催時間｜
第1クール 10:00～12:30
第2クール 13:00～15:30
第3クール 16:00～18:30
ナイトプール 19:00～21:00 ※土曜日のみ
料金｜ 当日券(平日)1,600円／当日券(休日)1,800円／ナイトプール 1,800円／見守り 600円
※1クール毎料金。当日券はLINE割引200円があります。別途駐車料金が必要です
対象｜ ４歳以上（３歳までは無料）
その他｜ ナイトプールのご利用は、専用のチケットが必要です。当日現地でお買い求めください。
主 催｜ JR九州リージョナルデザイン株式会社
協 力｜ 株式会社ワン・ステップ、株式会社アム・トゥーワン
＜前売りチケット概要＞
プール王国をお得にお楽しみいただける30分前優先入場付き前売りチケット販売スタート！
前売りチケットはお好きな日にお好きな時間で1クールご利用いただけます。
販売期間｜ 2026年7月2日（木）～7月17日（金）
販売場所｜ インフォメーション（牧場側）およびABURAYAMA FUKUOKA公式ホームページ
前売価格｜ １クール1,300円※ナイトプールは対象外。また見守りチケットは電子チケットのみ。
＜一部プールコンテンツのご紹介＞※写真はイメージです
■ 圧倒的スリル！超大型ウォータースライダー「ビッグウォーターダイブ & ダブルレーンスライダー」
■ 冒険心をくすぐるコンボ遊具「パイレーツ＆ジャングルアドベンチャー」
■ 小さなお子さまも安心「オーシャンウォータープレイランド」「アニマル屋根付きプール（シロクマ）」
＜お得なプール王国チケット付き宿泊プラン＞
Snow Peak YAKEI SUITE・Snowpeak ABURAYAMA FUKUOKA Campfieldでは「プール王国チケット付きプラン」を販売します。
通常料金よりお得に１クール1,100円でご利用いただけます。
大切な人と過ごす、夏の思い出づくりにぜひご利用ください。
販売期間｜ 2026年6月25日(木)～8月25日(火)
（１）Snow Peak YAKEI SUITE
対象プラン｜ LAND CAVE(TENT)のみ
販売サイト｜ 公式HPおよび国内旅行サイト
https://www.aburayama-fukuoka.com/yakeisuite/
（２）Snowpeak ABURAYAMA FUKUOKA Campfield
販売サイト｜ 公式予約サイトからオプションにてご購入いただけます。
https://go-snowpeak.reservation.jp/ja/hotels/sp-aburayama/(https://go-snowpeak.reservation.jp/ja/hotels/sp-aburayama/)
＜プール王国の詳細情報＞
プール王国に関する詳細は、公式ホームページをご覧いただくか、公式LINE、インスタグラムをご確認ください。
（１） ABURAYAMA FUKUOKA公式ホームページ https://www.aburayama-fukuoka.com/
（２） ABURAYAMA FUKUOKA公式LINE https://lin.ee/qksQWj4
（３） ABURAYAMA FUKUOKA公式インスタグラム @aburayama_fukuoka