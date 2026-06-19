ちいかわたちを、ぱかっと型ぬくバウムクーヘン！ちいかわ、ハチワレ、うさぎの“型ぬきバウム”を2026年7月3日より「ちいかわらんど」にて先行販売

株式会社 ぶどうの森テーマはリボン！しっとりおいしいバウムで楽しむ「ちいかわ」の世界

型ぬきバウムの専門店「カタヌキヤ」から、イラストレーター・ナガノ氏の人気漫画作品「ちいかわ」の型ぬきバウムが新登場！しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでキュートにおめかししたちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットをほどこしました。

うまく型ぬきできるかな？ そのひと手間まで楽しい「カタヌキヤ」のバウム

ちいかわたちの形がくずれないように、そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことができます。かわいさと遊び心、おいしさがひとつになった、わくわくする体験をぜひお楽しみください。

ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）

ほんのり甘酸っぱい香りが広がる、いちごの味わい。

ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）

まろやかでコクのある、ふんわりやさしいミルクの味わい。

ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）

コクのある甘さと豊かな香りが広がる、メープルの味わい。

ちいかわ かたぬきバウム リボン 3個セット

3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セット

※スリーブパッケージについて：３つの箱が横並びに収まる、筒状のパッケージになっています。

パッケージ（表）パッケージ（裏）

・商品情報

商品名：

・ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）

・ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）

・ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）

価格： 各1個 594円（税込）、3個セット 1,782円

・販売情報

2026年7月3日（金）：ちいかわらんど各店

ちいかわらんど（原宿店、大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店、金沢フォーラス店、池袋パルコ店、越谷レイクタウン店）

2026年7月6日（月）：カタヌキヤエキュートエディション渋谷店

※カタヌキヤ銀座本店・カタヌキヤ公式通販においても順次取り扱いを予定しております。以降の販売スケジュールについては、決まり次第カタヌキヤ公式X（@KatanukiO(https://x.com/KatanukiO?s=20)）カタヌキヤ公式Instagram（@katanuki_ya_official(https://www.instagram.com/katanuki_ya_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）にてお知らせいたします。

・「ちいかわ」について

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（ 旧Twitter） 発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が 8 巻まで発売中。また、 TV アニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」( フジテレビ系列 ) 内にて放送中。

2026年7月24日（金）には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。

●ちいかわ情報総合サイト『ちいかわインフォ』：https://chiikawa-info.jp

●公式X（旧Twitter）：https://x.com/ngnchiikawa

●公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

・カタヌキヤについて

銀座一丁目に本店を構える、型ぬきバウム専門店 カタヌキヤ。

お菓子作りの独自の技術とデザインで、美味しさだけじゃない、楽しさのあるお菓子作りをこだわりとしています。

ていねいに、ていねいに幾重にも焼き重ねられた平焼きバウムクーヘン。切れ目を入れて、絵をえがいて―それがカタヌキヤのしごと。さいごの型ぬきをお客様の“おたのしみ”にしたら、他にはない、体験のあるとっておきの型ぬきバウムの出来上がり。型ぬきしながら、めしあがれ。

●カタヌキヤ公式ブランドサイト：https://www.katanuki-ya.com

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