一級・二級 設計製図、課題発表後”すぐ”今年の課題の概要を説明します（オンライン＆校舎）

二級建築士 設計製図試験を受験される方へ

TAC株式会社

＜今後のスケジュール＞

6月24日(水)課題発表 ▶▶▶ 6月29日(月)夜【オンラインイベント】課題の概要説明会(速報版) ▶▶▶ 7月5日(日)学科試験 ▶▶▶ 7月8日(水)夜【オンライン・校舎イベント】課題の概要説明会（開講直前版） ▶▶▶ 7月18日(土)設計製図クラス開講

オンラインイベントのご案内

１.6月29日(月)19:30~【速報版】令和８年 課題の概要説明会

★今すぐ予約する（予約枠に限りあり）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0629

★実施概要

日時:6月29日(月)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

開催方法: オンライン

参加費: 無料 (要予約)

対象: 令和8年度 二級建築士「設計製図試験」を受験される方

予約方法:以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0629

２.7月8日(水)19:30~【開講直前版】令和８年 課題の概要説明会

★今すぐ予約する（予約枠に限りあり）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0708

★実施概要

日時:7月8日(水)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

開催方法: オンライン＆TAC校舎

参加費: 無料 (要予約)

対象: 令和8年度 二級建築士「設計製図試験」を受験される方

予約方法:以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0708

一級建築士 設計製図試験を受験される方へ

＜今後のスケジュール＞

7月24日(金)課題発表 ▶▶▶ 7月26日(日)学科試験 ▶▶▶ 7月28日(火)夜【オンライン・校舎イベント】課題の概要説明会 ▶▶▶ 8月1日(土)設計製図クラス開講

オンラインイベントのご案内

7月28日(火)19:30~令和８年 課題の概要説明会

★今すぐ予約する（予約枠に限りあり）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0728

★実施概要

日時:7月28日(火)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

開催方法: オンライン ＆TAC校舎

参加費: 無料 (要予約)

対象: 令和8年度 一級建築士「設計製図試験」を受験される方

予約方法:以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0728

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/