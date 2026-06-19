『サマナーズウォー: Sky Arena』、グローバルサービス12周年記念！地球の生態系を保護する森づくりキャンペーンを実施

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、グローバルサービス12周年に合わせて全世界の召喚士と一緒に行う社会貢献キャンペーンの実施をお知らせいたします。

『サマナーズウォー』は、これまで世界中の召喚士からのご愛顧に感謝し、次の世代が暮らす地球の生態系保護に貢献するべく、毎年さまざまな社会貢献キャンペーンを実施してきました。

今回は全世界の召喚士が参加できるゲーム内のイベントを通して、乱開発により毎年数十万ヘクタールの原生林が失われている「地球の肺」と呼ばれるうちのひとつ、中央アフリカの熱帯雨林に炭素吸収源の役割を担う「召喚士の森」を作り上げます。

今回のイベントは、7月5日まで全世界の召喚士がゲームをプレイして、木を育てる方式で進行します。

イベントページ内の9つのデイリーミッションのクリア数が2つ、5つに到達すると、それぞれ「天空の種」を獲得できます。獲得した「天空の種」を使用して、4種類の木を育てることができます。

それぞれの木を最終段階まで成長させると、「錬成石」「不思議な召喚書」「クリスタル」などさまざまなアイテムが獲得できます。

また、獲得した「天空の種」の合計数に応じて、「12周年光と闇の召喚書」「不思議な召喚書」などが追加でもらえます。

世界中の召喚士の皆さまが集めた「天空の種」の合計が1,000万、2,000万、3,000万粒を達成すると、「不思議な召喚書」が最大10枚獲得できます。

最終目標である3,000万粒の達成に成功すると、Com2uSがグローバル森林造成専門ソーシャルベンチャーのTree Planet社および連携する財団に寄付を行い、中央アフリカの熱帯雨林地域における原生林保護に貢献する予定です。

Com2uSは、2014年の『サマナーズウォー』リリース以降、毎年継続的に社会貢献キャンペーンを実施しています。

2025年に実施した絶滅の危機に瀕した動物たちの生息地保護活動をはじめ、海洋生態系の保全、グローバルIT教室の開設など、環境保全と社会貢献に関する幅広い支援活動を行ってまいりました。

これからも世界中の召喚士の皆さまと積極的にコミュニケーションを図り、グローバル企業としての社会的責任を果たす有意義な取り組みを継続してまいります。

今回のイベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。