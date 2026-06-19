菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」と『Suicaのペンギン』がコラボレーション！

株式会社NRS

株式会社NRS（本社：東京都品川区 代表取締役：奥山紗季子）による菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH (ノーレーズンサンドイッチ)」は、「Suicaのペンギン」とのコラボレーションサンドを、ノーレーズンサンドイッチ グランスタ東京店にて、2026年6月20日(土)から期間限定で販売致します。

日頃より、JR東京駅構内にあるグランスタ東京店にて、おいしく、可愛く、アイディアフルな菓子をお届けしているノーレーズンサンドイッチ。このたび、2027年3月に卒業するSuicaの大人気キャラクター「Suicaのペンギン」に感謝の気持ちを伝えたい、という想いを込めて、スペシャルな缶をお作りさせていただきました。「ありがとう」缶の中には、愛らしい表情のSuicaのペンギン型レーズンキャラメルバターサンドイッチが3つ、「おつかれさま」缶の中には、クシャッと笑顔のSuica のペンギン型ショコラアプリコットキャラメルバターサンドイッチが3つ入っています。そのほか、オリジナルステッカーパックやアクリルキーホルダーもご用意。Suicaのペンギンを愛する皆さまにはもちろん、「ありがとう」「おつかれさま」を伝えたい方へのギフトにもおすすめです。

⚪︎製品情報

-Suicaのペンギンのキャラメルバターサンドイッチ（レーズン）－ ありがとう缶

内容量：3個（レーズンキャラメルバターサンドイッチ×3個）

金額：1,780円（税込）

概要：ホワイトチョコベースのバタークリームに、果実味溢れるレーズンを混ぜ込んで濃厚に炊き上げたバニラキャラメルと共に、発酵バターのサブレでサンド。豊かな味わいと幸福な余韻がひとつになった、レーズンサンドのニュースタンダード。

-Suicaのペンギンのキャラメルバターサンドイッチ（ショコラアプリコット）－ おつかれさま缶

内容量：3個（ショコラアプリコットキャラメルバターサンドイッチ×3個）

金額：1,780円（税込）

概要：ミルクチョコベースのバタークリームに、キュートな風味の杏を混ぜ込みクーヴェルチュールチョコレートを加えた紅茶ミルクキャラメルと共に、カカオサブレでサンド。リッチな風味に満ちた、うっとりショコラバターサンド。

〈Suicaのペンギン meets ノーレーズンサンドイッチ オリジナルグッズ各種〉

-Suicaのペンギンありがとうアクリルキーホルダー（1,210円/税込）

-Suicaのペンギンありがとうステッカーパック（880円/税込）

-Suicaのペンギンおつかれさまステッカーパック（880円/税込）

Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。

販売ルート

販売開始日：2026年6月20日(土)

販売ルート：ノーレーズンサンドイッチ グランスタ東京店

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅「グランスタ東京」改札内 1F 吹き 抜けエリア

営業時間：8:00～22:00（月～土）、 8:00～21:00（日・祝日）

*翌日が休日の場合は、22:00まで営業します

*繁忙期、3連休等は営業時間に一部変更がある場合がございます

*営業日はグランスタ東京に準ずるものとします

（商品は数量限定のためなくなり次第終了となります）

ノーレーズンサンドイッチについて

「(NO) RAISIN SANDWICH」は、「レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい」というフードエッセイスト平野紗季子の願いから着想して生まれた、「レーズンとそれ以外のサンド菓子」がコンセプトの洋菓子ブランドです。2018年にスタートし、不定期でのオンライン発売のたび、数分で完売するなど人気を博して参りました。2021年7月より、より多くのお客様にお届けができるよう新たに工房を構え、公式オンラインショップをオープン致しました。(現在は毎週日曜・火曜に商品を販売しております。)また、2025年3月には念願の実店舗をグランスタ東京にオープン。定番のレーズンサンドをはじめ、季節で変わる果実やナッツのバターサンドやクッキーサンドなど、多彩なサンド菓子をお届けしております。パティシエたちが手作りで丁寧にお作りする特別なサンド菓子。レーズン好きもそうでない人も、イエスもノーも、みんなで仲良くお茶しましょう。

平野紗季子（ひらのさきこ）プロフィール

フードエッセイスト・フードディレクター / (株)NRS 代表 小学生から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。雑誌・文芸誌等で多数連載を持つほか、ラジオ/podcast番組「味な副音声」(J-WAVE)のパーソナリティや、NHK「きみと食べたい」のレギュラー出演、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の代表を務めるなど、食を中心とした活動は多岐にわたる。著書に『生まれた時からアルデンテ』（平凡社）、『味な店 完全版』(マガジンハウス）、『ショートケーキは背中から』（新潮社）など。

(NO) RAISIN SANDWICH 公式オンラインショップ https://noraisinsandwich.com/

(NO) RAISIN SANDWICH 公式インスタグラム https://www.instagram.com/noraisinsandwich/

(NO) RAISIN SANDWICH 公式X https://twitter.com/noraisinsand