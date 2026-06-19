【開催報告】介護のイメージを変える全国イベント「第4回 介護ってエンタメだ！ in 京都」が大盛況で閉幕。

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2026年5月16日、京都府京都市のハートピア京都にて、「第4回 介護ってエンタメだ！ in 京都 ～ご縁から生まれるキセキ～」が開催され、全国から100名を超える参加者が集まり、大盛況のうちに幕を閉じました。

「介護ってエンタメだ！」は、「介護＝大変・つらい」というイメージだけではなく、介護を通じて生まれる感動や成長、人とのつながり、人生を豊かにする価値を伝えることを目的として開催されているイベントです。

2023年にスタートし、今回で4回目。

介護職員や経営者、福祉関係者、家族介護経験者など、立場を超えて人が集い、学びと交流を深める場として全国へ広がりを見せています。

テーマは「ご縁から生まれるキセキ」

今回の京都開催では、「ご縁から生まれるキセキ」をテーマに、多彩な登壇者がそれぞれの経験や想いを共有しました。

介護の現場での出会い、利用者との関わり、人とのつながりによって人生が変わった体験などが語られ、会場には笑顔と感動があふれました。

登壇者それぞれの経験、想いあふれる熱いメッセージに参加者が深く共感。

会場全体が温かな一体感に包まれる時間となりました。

「心から元気になれた」

参加者からは、

「元気をもらえた」「介護に対する見方が変わった」「人とのご縁の大切さを改めて感じた」「明日からまた頑張ろうと思えた」「全国に広がってほしいイベント」

など、多くの喜びの声が寄せられました。

介護の仕事や家族介護には苦労もあります。

しかし、その中には、人を成長させる出会いや、人生を豊かにする学び、かけがえのない感動があります。

「介護ってエンタメだ！」は、そうした介護の新たな価値を社会へ発信し続けています。

次回開催地は愛知県に決定

イベント終盤には、新たな主催者が名乗りをあげ、次回開催地が愛知県に決定しました。

参加者からは大きな拍手が起こり、「次回も参加したい」「愛知開催が楽しみ」といった声も多く聞かれました。

介護を通じて生まれる笑顔と感動、そして人とのつながりを届けるイベントとして、「介護ってエンタメだ！」はこれからも全国へ活動の輪を広げてまいります。

※写真提供者:山下典利(やました のりとし) 祐晴(すけはる)

【イベント名】

第4回 介護ってエンタメだ！ in 京都

～ご縁から生まれるキセキ～

【開催日】

2026年5月16日

【会場】

ハートピア京都（京都府京都市）

【参加者】

100名超

【主催】

株式会社 福祉のヨアケ

【次回開催】

2027年5月頃 愛知県開催予定

【取材などの問い合わせ先】

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