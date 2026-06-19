コムシスホールディングス株式会社

コムシスホールディングス株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長 田辺 博）のグループ会社である北陸電話工事株式会社（本社：石川県金沢市 代表取締役社長 猪倉 稔正）は、2026年5月にウイングアーク１ｓｔ株式会社のパートナープログラム「WARP（WingArc1st Relationship Program）」に認定されたことをお知らせいたします。

本パートナーシップ締結により、北陸電話工事株式会社は、データ分析基盤「Dr.Sum」「Dr.Sum Cloud」およびデータアプリ基盤「MotionBoard」「MotionBoard Cloud」の取り扱いを開始し、その第一弾としてコムシスグループへの導入が決定しました。長年にわたり培ってきたネットワーク構築およびシステム開発の技術力と、これらのデータ活用ソリューションを組み合わせることで、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）をより強力に、そしてワンストップで支援してまいります。

■データ分析基盤「Dr.Sum」「Dr.Sum Cloud」

社内に散在する膨大なデータを高速に集計・分析するためのデータ基盤です。簡単な操作でデータを抽出し、レポーティングや多角的な分析を行うことを可能にします。

【データ基盤について】 https://www.wingarc.com/product/dr_sum/

■ データアプリ基盤「MotionBoard」「MotionBoard Cloud」

「Dr.Sum」をはじめとする様々なデータソースと連携でき、生成AIとの共存・相乗効果を生み出します。企業で利用している現場データやシステムデータに連携し、リアルタイムなデータ活用とスピーディーな判断を支援します。

【データアプリ基盤について】 https://www.wingarc.com/product/motionboard/

お客様のビジネス成長とDX推進に貢献するため、お客様一社一社のビジネスに寄り添い、手厚いサポートでデータドリブン経営の実現を強力にバックアップしてまいります。

■ 本件に関するお問い合せ

北陸電話工事株式会社

ITビジネス事業本部 事業統括部 本保、堀中

TEL:076-274-9833 FAX: 076-274-9843

〒 924-0835 石川県白山市漆島町1141番地

コムシスグループ

コムシスグループは、純粋持ち株会社であるコムシスホールディングス株式会社と、事業を行う子会社により構成される企業グループです。

通信キャリア事業における電気通信設備の構築・運営から、ITソリューション事業におけるITインフラ構築・ソフトウェア開発、社会システム関連事業におけるデータセンター設備をはじめとする社会インフラ構築に至るまで、社会・経済活動を根底から支える様々な分野のエンジニアリング事業を展開しています。

「通信基盤づくり×ITシステムづくり×社会システムづくり＝無限の可能性」で新たな価値を届けるリーディングカンパニーを目指して、「社会」と「お客様」と「株主及びグループ従業員」に対して更に一層の貢献を図りつつ、コムシスグループ一体となり、様々な社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、さらなる企業価値の向上に取り組んでいます。

主なグループ会社:日本コムシス株式会社、サンワコムシスエンジニアリング株式会社、株式会社ＴＯＳＹＳ、株式会社つうけん、ＮＤＳ株式会社、株式会社ＳＹＳＫＥＮ、北陸電話工事株式会社、コムシス情報システム株式会社