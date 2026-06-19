ラベンダー　まもなく見頃です（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団香りの谷（2026年6月13日撮影）

国営ひたち海浜公園の「香りの谷」では、ラベンダーがまもなく見頃を迎えます。風に揺れる紫色の花々と、辺りに広がるさわやかな香りが初夏の訪れを感じさせます。ラベンダーは見た目の美しさだけでなく、心を和ませる香りも魅力のひとつです。花景色とともに、この時期ならではの香り豊かなひとときをお楽しみください。

癒やしのハーブ ラベンダー

2025年6月27日撮影

ラベンダー（シソ科ラバンデュラ属）は、地中海沿岸を原産とする常緑低木です。香りには、心身をリラックスさせ、不安や緊張などを和らげる効果があります。ラベンダーには大きく分けてイングリッシュ系、ラバンディン系、ストエカス系、プテロストエカス系、スパイカ系、デンタータ系の6つに分類されます。当公園では、ラバンディン系の品種、グロッソを植栽しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/781_1_472a6a304a315ccf69ecc3a2df5da739.jpg?v=202606190952 ]

香りの谷への行き方ガイド

「海浜口・風のゲート」～「香りの谷」まで

ラベンダーが咲く「香りの谷」へは、「海浜口・風のゲート」又は「南口・赤のゲート」からのアクセスがおすすめです。「西口・翼のゲート」、「中央口」からはシーサイドトレイン、レンタサイクルのご利用が便利です。また園内の移動の際はデジタルマップのルート検索機能をご活用ください。現在地から目的地までの経路を簡単に確認できるため、より快適に園内散策をお楽しみいただけます。

最寄りのゲートからのアクセス

【海浜口・風のゲート】徒歩10分

【南口・赤のゲート】徒歩10分

便利なデジタルマップはこちら :https://platinumaps.jp/d/hitachikaihin?spot=299294&floor=G&list=1

香りを楽しむハーブガーデン

香りの谷は、砂丘ガーデンの谷間を利用した「沈床花壇式」のハーブガーデンです。傾斜地を活かした立体的な景観とともに、さまざまなハーブの香りを楽しめるのが魅力です。ラベンダーをはじめ、カレーのような香りをもつ「カレープラント」や、葉を揉むとコーラのような香りが広がる「コーラプラント」など、個性豊かなハーブが植栽されています。

カレープラント（2026年6月13日撮影）コーラプラント（2026年6月13日撮影）

見て、作って、香って楽しむ「ラベンダーまつり」を開催

公園ボランティア「ハーブパートナー」が中心となり、ラベンダーの魅力を体感できるクラフトイベントを開催します。イベントでは、園内で育ったラベンダーを使ったブーケづくりや、ハーブの香りを楽しむサシェづくりなど、お子さまから大人まで楽しめる体験イベントです。手作りした作品とともに、ラベンダーの香りをご自宅でもお楽しみいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/781_2_f1406278b177e9b47acb5a47fe19862a.jpg?v=202606190952 ]

ラベンダーでブーケをつくろうサシェづくり

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL：029-265-9001

FAX：029-265-9339



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