【愛知県大府市】子どもと大人が地域の未来を対話する「知多半島みんなのカイギ」2026年6月20日(土)初開催!

特定非営利活動法人kimyo-na-manul奇妙なマヌル

特定非営利活動法人 kimyo-na-manul 奇妙なマヌル（代表/お問合せ担当:安土真理奈)は、

2026年6月20日(土)、愛知県大府市の民間教育センター「りんごの樹」（愛知県大府市中央町６丁目25番地）にて、地域の子どもと大人が一体となって対話し、地域の未来や個人の悩みを共有・解決するイベント「知多半島みんなのカイギ」を開催いたします。

本イベントは参加費無料、出入り自由、事前申し込み不要でどなたでもご参加いただけます。

■ イベント開催の背景と目的

「社会から取り残されない力を、誰一人取り残さず育む」をミッションに掲げるNPO法人 kimyo-na-manul 奇妙なマヌルは、多様性を認め合える子ども・若者の居場所づくりを推進しています。

本イベントは、参加者が輪になってそれぞれの意見やアイデアを出し合う「クラス会議」の手法を用いて、知多半島のワクワクする未来について語り合う場です。

「あなたの悩みは、知多半島の悩み かもしれない」をテーマに、学校や家庭、地域における様々な課題やアイデアをフラットに対話することで、多世代が自分らしく過ごせる持続可能なコミュニティの構築を目指します。

■ イベントの見どころ・主要プログラム

1. 深見太一先生による「みんなのカイギ(クラス会議)」【10:00～12:00】

ファシリテーターには、現役小学校教師として6年以上にわたりクラス会議を導入し、年間200名以上が参加するセミナーを開催している深見太一先生(クラス会議セミナー講師/マインドカウンセラー/学校コンサルタント)をお迎えします。深見先生は10冊の書籍出版に携わり、新設校「瀬戸SOLAN小学校」の立ち上げにも参画した、クラス会議の先駆者です。

2. 子どもたちが主役の「マルシェ&交流会」【12:00～15:00】

午後からは、子どもたちが自らお店を出店する「マルシェ」を開催します。子どもたちが自発的に社会や経済と関わる実践の場であるとともに、地域住民との温かい交流を育む時間となります。

※飲料等の提供を予定しておりますが、保健所に確認を行い、ご許可いただいております。

※一般参加の方には飲料等をご提供できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 開催概要

イベント名 知多半島みんなのカイギ

開催日時 2026年6月20日(土) 10:00 ～ 15:00

タイムスケジュール

10:00～12:00 みんなのカイギ(クラス会議)

12:00～15:00 マルシェ&交流会

開催場所 大府市民間教育センター りんごの樹

(愛知県大府市中央町6丁目25番地 セントロ大府201号)

参加費 無料

参加条件 誰でも参加OK、出入り自由、事前申し込み不要

■ 開催会場「大府市民間教育センター りんごの樹」について

本イベントの会場となる「りんごの樹」は、NPO法人 kimyo-na-manulが運営する民間教育センターです。若者の居場所(ユースセンター)としての役割を中心に据えつつ、全世代が自分らしく過ごせる空間を提供しています。

利用料は「1円以上のドネーション(寄付)制」、または「掃除や機嫌掛けなどのお手伝い」によって、好きな時に好きなように利用できる画期的な運営スタイルをとっています。館内では、自習、ゲーム、読書、料理会話、悩み相談、進路相談など、多目的な活動が可能です。

■ 主催団体:特定非営利活動法人 kimyo-na-manulについて

29歳以下の若者が運営を担う、地域密着型のNPO法人です。多様性を認め合える環境づくりに注力し、2025年度は大府市環境課と協働して「資源わけわけマップ」を作成。大府市内の30,000世帯へ配布するなど、地域社会への貢献活動を積極的に行っています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

団体・主催名 特定非営利活動法人 kimyo-na-manul(奇妙なマヌル)

担当者名 安土 真理奈(あづち まりな)

電話番号 070-8488-6445

メールアドレス kimyona0423@gmail.com

公式情報 詳細や最新情報は、公式LINEおよびInstagramをご覧ください。

公式LINE https://line.me/R/ti/p/%40597rhvgp

特定非営利活動法人kimyo-na-manul 奇妙なマヌル

29歳以下の若者が運営を担う、地域密着型のNPO法人です。

「誰一人取り残さない社会」を子ども、若者、社会に行きづらさを抱えた人々が、「社会から取り残されない力を育む」ことで実現を目指しています。