父の日に、“香らない無香料”シャンプーを。購入者の７割が「家族や友人におすすめしたい」と回答

株式会社エシオン

株式会社エシオン（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：吉田圭太）は、「エシオン スカルプケア アミノシャンプー」を購入した25～66歳の男女90名を対象に、購入後アンケートを実施しました。本調査では、購入者の７割が「家族や友人・知人におすすめしたい」と10点満点中、8点以上で回答。

また、「今後も自分で購入したい」と回答した人も67.8%となり、無香料でありながら、泡立ちや洗い上がり、頭皮や地肌を清潔に洗える使用感が評価されていることが分かりました。

エシオンスカルプケアアミノシャンプー



父の日のプレゼントは、ネクタイやお酒、グルメなどが定番ですが、近年は毎日使える実用品や、身だしなみを整えるケアアイテムを贈る選択肢も広がっています。

その一方で、ヘアケアやボディケア商品は「香りの好みが分かれやすい」という難しさがあります。

エシオン スカルプケア アミノシャンプーは、無香料で低刺激のアミノ酸系オールインワンシャンプーです。無香性の為、香りの好みに左右されにくく、香水や整髪料、柔軟剤など、普段使っている香りを邪魔しにくいことも特徴です。

お父さん本人はもちろん、ご夫婦や家族で使いやすいシャンプーとして、父の日の実用ギフトにもおすすめです。

【調査結果1】

購入者の７割が「家族や友人におすすめしたい」と高評価

今回購入した商品を家族や友人・知人におすすめしたいかを10点満点で聞いたところ、8点以上をつけた人は90名中63名、70%となりました。

エシオンスカルプケアアミノシャンプー｜おすすめ調査

【調査結果2】

使い心地で高い評価

「今後も自分で購入したい」と回答した人も、8点以上が90名中61名、67.8%となりました。

無香料であることだけでなく、実際に使った後の満足感が、継続購入意向やおすすめ意向につながっていることがうかがえます。

エシオンスカルプケアアミノシャンプー おすすめ、購入意向調査データ

エシオンスカルプケアアミノシャンプー｜購入意向調査

アンケートでは、購入者に対して「無香料の使用感に関する感想を具体的に教えてください。」という自由記述式の設問を設けました。

この設問への回答を当社で分類したところ、「無香料・無臭・香りがない」といった香りに関する評価に加え、「すっきり・さっぱり」「頭皮・地肌」「泡・泡立ち」「髪の仕上がり」といった使用感に関する声も多く見られました。

※自由回答内のキーワードを当社にて分類・集計。複数該当あり。

「実際に届いた評価ポイント」

エシオンスカルプケアアミノシャンプー｜自由回答集計データ

【購入者の声】

「無香料でワンプッシュで泡立ちがよく、洗い上がりは頭皮のベタつき感がなく、翌朝もワックス等を邪魔しない爽やかな仕上がりになります。」50歳・男性

「泡立ちが良いので、よく洗えている実感があります。」47歳・男性

「泡立ちが良く、頭皮や髪の汚れがしっかり取り除けました。」53歳・男性

「本当に無臭でした。サッと洗い流せてストレスフリーです。無香料なので家族みんなで使える商品だと思いました。」57歳・女性

「オールインワンなのに泡立ちがよくてサラサラに仕上がりました。無香料は初めて使いましたが、さっぱり洗えました。家族みんなで使っています。」39歳・女性

父の日に、“香りを足す”のではなく、“清潔感を整える”ギフトを。

プレゼントは、相手の好みが分からないと選びにくいもの。

特に香りのあるヘアケア商品は、「相手の好みに合うか分からない」という不安があります。

エシオン スカルプケア アミノシャンプーは、香料を使わない完全無香料シャンプー。香りを足すのではなく、髪と頭皮をすっきり洗い、清潔感のある毎日を支えるヘアケアアイテムです。

お父さんの身だしなみをさりげなく支えたい方へ。

毎日使えて、家族でも使いやすい父の日ギフトとして、エシオンは“香りを足す”のではなく、“清潔感を整える”という新しい選択肢を提案します。

【父の日ギフトとしておすすめのポイント】

・無香料だから、香りの好みに左右されにくい

・香水や整髪料など、普段の香りを邪魔しにくい

・泡立ちがよく、すっきり洗える

・トリートメント不要のオールインワン

・お父さん本人だけでなく、家族みんなで使えるユニセックス仕様

「エシオン スカルプケア アミノシャンプー」について

エシオン スカルプケア アミノシャンプーは“いい髪はいい地肌から”をコンセプトに開発された無香料・低刺激(※)・アミノ酸系オールインワンシャンプーです。

ダメージをケアしながら洗浄するPPT系洗浄成分(※２)、アミノ酸系洗浄成分(※３)、ベタイン系洗浄成分(※4)をブレンドしたハイブリッド洗浄成分を採用し、地肌のうるおいを守りながら、もっちりとした泡で髪と地肌をやさしく洗い上げます。

さらに、厳選された全12種のアミノ酸を独自の比率で配合したアミノカクテル(※５)を配合。洗う・与える・整えるの3役を1本で担う、オールインワンシャンプーです。

トリートメント不要で使えるため、毎日のヘアケアをシンプルにしたい方にも取り入れやすい商品です。

※ 第三者監修パッチテスト済／すべての方にトラブルが起きないわけではありません

※２ 洗浄成分：ココイル加水分解コラーゲンK,ココイル加水分解ダイズタンパクK)

※３ 洗浄成分：ラウロイルメチルアラニンNa,ラウロイルアスパラギン酸Na

※４ 洗浄成分：コカミドプロピルベタイン

※５ 保湿成分：セリン・グリシン・アラニン・アルギニン・アスパラギン酸｜髪の補修成分：バリン・イソロイシン・トレオニン・プロリン・ヒスチジン・フェニルアラニン｜保護成分：ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

【商品概要】

エシオン スカルプケア アミノシャンプー450mL

エシオン スカルプケア アミノシャンプー450mL(https://esion.jp/shop/products/E-6017)

容量：450mL

価格：4,500円（税込）

JAN：4595558186017

品番：E-6017

使用目安：1プッシュ3mL、1本で約150プッシュ使用可

エシオン スカルプケア アミノシャンプー サシェ10mL

エシオン スカルプケア アミノシャンプー サシェ10mL(https://esion.jp/shop/products/E-6024)

容量：10mL

価格：200円（税込）

JAN：4595558186024

品番：E-6024

用途：初めてのお試しや旅行やジムなどへの携帯に便利

エシオン公式サイトでは、１週間お試しセットと２週間お試しセット(https://esion.jp/shop/product_categories/starter)をお得な価格で販売中。

【調査概要】

調査内容：「エシオン スカルプケア アミノシャンプー」購入後アンケート

調査対象：2026年2月14日～6月11日に指定店舗で商品を購入し、購入後アンケートに回答した25～66歳の男女90名

回答期間：2026年2月24日～6月12日

調査方法：購入後アンケート

モニター調査協力：株式会社ファンくる

【会社概要】

社名：株式会社エシオン

設立：2024年12月26日

資本金：999万円

代表者：代表取締役 吉田圭太

所在地：神奈川県藤沢市藤沢607-1

事業内容：化粧品、家庭用雑貨の企画・販売

企業理念：消耗品ではなく、愛用品を作ろう。

エシオン公式サイト：https://esion.jp/(https://esion.jp/)

コーポレートサイト：https://esion.co.jp/(https://esion.co.jp/)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBX7TZWG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBX7TZWG)