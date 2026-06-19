【カフェコムサ】国内流通わずか１％の希少な国産ライチが今年もカフェコムサのショートケーキに登場。宮崎県新富町産「生ライチ」を存分にお楽しめるいただけるメニューを展開！

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。

HPはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/?p=8671&preview=true宮崎県 新富町産「生ライチ」のショートケーキ【ショートケーキの日限定ケーキ】 宮崎県 新富町産「生ライチ」のショートケーキ

【価格】2,300円(税込)/1ピース

白く透き通った肉厚の果肉と、あふれる果汁が特徴のとても希少な国産ライチを、スポンジ、生クリームと合わせて飾り付けました。甘さを控えた生クリームが生ライチの美味しさをより一層引き立てます。

展開期間：6/21(日)・22(月)

宮崎県 新富町産「生ライチ」

国内にわずか1%しか流通していない貴重な国産ライチの生産に取り組み、新富町は今や全国随一の名産地とも言えます。糖度15度以上、一玉40～50gにもなる至極の大玉で 鮮やかな赤色の果皮をむくと驚くほどたっぷりの果汁があふれ、白く透き通った果肉が現れます。

これまで規定のなかった国産ライチに糖度やサイズの規定を設け、試行錯誤を繰り返し、こだわり抜かれた逸品です。

宮崎県 新富町産「生ライチ」【店舗限定】宮崎県 新富町産「生ライチ」のケーキ【店舗限定】宮崎県 新富町産「生ライチ」のケーキ

【価格】2,100円(税込)/1ピース

ベース：クリームチーズ

白く透き通った肉厚の果肉と、あふれる果汁のとても希少な国産ライチをクリームチーズのベースに飾り付けました。甘さを控えた生クリームが生ライチの美味しさを一層引き立てます。

展開日：6/27(土)より順次、フルーツの入荷が終了するまで

展開店舗：池袋東武店・上野松坂屋・船橋東武店・盛岡川徳店・星ヶ丘三越店・天満橋京阪シティモール店

【池袋東武店・数量限定】宮崎県 新富町産「生ライチ」のパフェ【池袋東武店・数量限定】宮崎県 新富町産「生ライチ」のパフェ

【価格】2,600円(税込)

ベース：ライチシャーベット

宮崎県産の大変希少な国産ライチをふんだんに使用したパフェです。国産の生ライチのあふれるほどの果汁と豊かな甘みをご堪能ください。

展開日：6/27(土)より週末限定

※フルーツの入荷状況により、展開日・デザインが異なる場合があります。

30年の感謝を、ひとくちの幸せに・・・





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

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