子どもたちの夏はここから。5日間限定の無料キャンペーン大会「4v4 チャレンジ Supported by au」の開催決定！

Now Do株式会社

Now Do株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：本田圭佑）が運営する4人制サッカー大会「4v4」は、メインパートナーのKDDI株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田浩路、以下 KDDI）の応援のもと、5日間限定でエントリー費が無料（※1）となるキャンペーン大会「4v4 チャレンジ Supported by au（以下、本企画）」を開催します。

本企画は、対象日（2026年7月11日、12日、18日、19日、20日）の一部の大会を対象に実施し、無料で挑戦できる特別な機会を通じて、子どもたちの挑戦を後押しします。

また本企画では、学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」への登録を参加条件とすることで、チーム活動の活性化や仲間とのつながりづくりもサポートします。

公式webサイト：https://4v4.jp/

本キャンペーンについて

4月29日（祝）～8月2日（日）の期間で開催中の「都道府県予選 1st Round」もついにクライマックス。日頃から挑戦を続ける選手たちを応援したいという想いのもと、7月の5日間限定でエントリー費無料キャンペーンを開催いたします。本企画の対象大会は、地域代表決定 Roundへの進出を左右するポイントを獲得できる大事なチャンスです。「都道府県予選 1st Round」最終章となるこの1ヶ月、無料で挑戦できる特別な5日間を活かして、チーム一丸となって地域代表決定Roundへの切符を掴み取りましょう！

- 企画名：4v4 チャレンジ Supported by au- 対象日：2026年7月11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）、20日（祝）- 対象大会：「大会をさがす（https://player.4v4.jp/events）」に掲載されている、大会名が「4v4 チャレンジ」から始まる大会が対象。- ※1 エントリー費：学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM（https://anyteam.jp/）」への登録を行った方が本大会に「無料」で参加できます。（所要時間：約3～5分）

※「ANYTEAM」は、KDDIが提供する4v4公認コミュニケーションアプリです。

※当日の受付で確認をさせていただきます。詳細は、大会公式サイトをご確認ください。

学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」について

「ANYTEAM」は、 KDDI株式会社とスポーツブル株式会社が共同で提供する、学生スポーツ応援コミュニティです。「ANYTEAM」の提供を通じて、「学生スポーツを見る人」だけでなく「学生スポーツをする人」「学生スポーツを支える人」もサポートすることで、学生スポーツおよびスポーツ界全体の発展に貢献することを目指しています。

カレンダー、動画・写真共有、メッセージ、チーム内決済（集金）機能などのチーム運営支援に加え、既に複数のクラウドファンディング立ち上げ実績を積み上げてきた「ANYTEAM」。2026年度は、その成功実績を土台にクラウドファンディングの活用支援をさらに加速させ、地域スポーツの経済的基盤と未来人財の育成を強力にバックアップします。

4v4について

「4v4」は、日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、本田圭佑が考案した4人制サッカー大会です。「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生（U10・U12）向けに2023年に開発され、2026年で4年目を迎えます。2025年の夏には初のASIA CUPを開催し、国際舞台への第一歩を踏み出しました。

ルールは10分1本勝負で交代は自由。ショットクロック20秒、GKがフィールドプレイヤーとして攻撃に参加できるなど、全く新しいサッカーの形を生み出しています。ベンチには監督・コーチが存在せず、戦術立案から選手交代、仲間への声かけまで、すべての判断を子どもたち自身が行います。子どもたちはシーズンを通じてポイントを積み上げ、「4v4 FINAL」での頂点を目指します。

4v4のピッチで培われるのは、サッカーの技術だけではありません。仲間と議論し、自ら決断し、結果に責任を持つ経験が、自立心・判断力・リーダーシップを持つ未来の人財を育みます。未来のサッカースター候補を輩出し、日本サッカー界全体の成長に貢献します。

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

会社概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HbZGamiyvi0 ]

Now Do株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 本田圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制サッカー大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/