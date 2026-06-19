「JOOP OPEN DAY」（Japan Olive Oil Prize）in Nagoya　2026年7月7日開催決定！

在日イタリア商工会議所

2026年4月Japan Olive Oil Prize 2026(日本オリーブオイル大賞) が開催されました。世界各国

28カ国から691ものブランドが参加して、世界的な権威のある審査員らにより世界トップクラスの最高峰のブランドが選定されました。「JOOP OPEN DAY」は、Japan Olive Oil Prize 2026でGOLD賞以上を獲得した世界中の選りすぐりのEVOOブランドをを日本のインポーターやディストリビューターに紹介する毎年恒例のイベントです。初の試みとして、名古屋地区にて開催することになりました。

【食品輸入インポータ--様、レストラン関係者、メディア報道関係者限定】

開催日時：2026年7月7日（火）

開催時間：10:00～12:00（受付:10:00～＊CBCテレビ旧社屋CBC会館受付）

開催会場：中部日本放送株式会社 / CBCテレビ 会議室 （6階）

住所 〒460-8405 愛知県名古屋市中区新栄1-2-8

------------------参加ご希望の方はこちらよりご登録ください------------------

事前登録制 https://forms.gle/2aaCjVUg5vZtCH879

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対象外（食品輸入インポータ--様、レストラン関係者、メディア報道関係者）の方は、

大変申し訳ありませんが、ご参加不可となりますことを予めご了承下さい。

ウォークアラウンド形式で、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルゼンチン、クロアチア、フランス、チュニジア、トルコ、アメリカなど世界各国のバラエティに富んださまざまな種類のEVオリーブオイルをご自由にお試しいただけます。

その多くはまだ日本市場に輸入されていません。宝石にも勝る雫を思い存分にテイスティングすることができます。世界最高峰レベルのEVOO（エキストラバージンオリーブオイル）を発掘できるまたとない機会をどうかお見逃しなく。

Japan Olive Oil Prize（JOOP：ジャパン・オリーブオイル・プライズ）

在日イタリア商工会議所（ICCJ）が2013年から主催する、日本最高峰の国際エキストラバージンオリーブオイルコンテストです。世界各地の高品質なオリーブオイルを厳格な基準で審査・顕彰し、消費者への教育と市場の発展を目指しています。

世界を代表するプロフェッショナルなオリーブオイルテイスター達による完全に公平かつ透明性のある審査で世界中からエントリーしてくる700銘柄以上のエキストラヴァージンオリーブオイル(EVOO)の中から入賞オイルを決定します。忖度なしのコンクール。JOOPで入賞したEVOOは間違いなく高品質なオイルだと皆さんに約束できるのです。

公式ウェブサイト https://jooprize.com/