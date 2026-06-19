竹内唯人、国民的俳優の兄が借金を肩代わりしてくれた過去を明かす「保証人の兄に連絡がいって…」　新曲のMV制作資金を募るも資産家から厳しい声…竹内「目の前のものにお金を使ってしまった」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#4を、2026年6月18日（木）夜11時より放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”です。今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定いたしました。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届けます。

今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ”です。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与します。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと、善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は、今シーズンの見どころとなっています。

■竹内唯人、恋リア出演で大反響を集めるも現在は「バイトで月19万円」“預金残高305円”の転落劇を告白

6月18日（木）放送の#4では、アーティストとして活動する竹内唯人が自ら番組に逆オファーし登場しました。 19歳の時に恋愛リアリティーショーに出演して大反響を集め、一躍ブレイクを果たした竹内。当時は月収が約100万円に達し、21歳で約400万円の高級車アウディを購入するなど華やかな生活を送っていました。しかし、コロナ明けから仕事が激減してしまったといい、現在の収入は「1か月のバイト代19万円」と、たまに入るライブの「出演費20万円」であることを告白。「アルバイトしてないと生活できない」と意外な現状を打ち明けました。さらに番組内で公開された預金口座の画面には「預金残高 305円」と表示されており、まさかの転落劇にスタジオは驚きに包まれました。

■竹内唯人、国民的俳優の兄が借金を肩代わりしてくれた過去を明かす「保証人の兄に連絡がいって…」

さらに、2024年には仕事がなくなり、家賃や車のローンが支払えなくなる事態に陥ったことを明かします。車を売却してローンを相殺しようとしたものの、約170万円が不足してしまったと語り、「その時の保証人がお兄ちゃんだった」と、国民的俳優である兄・竹内涼真に連絡がいってしまったと回顧。兄からは「何してんの？金ないの？」と連絡が来たといい、「『俺が一旦出すから』って。ギリギリ事なきを得た」と借金を肩代わりしてもらった生々しい過去を明かしました。住む家も手放し、兄の家に居候していたという竹内は、「スーパースターになる人はこうなんだろうな」と感じた兄とのエピソードも語りました。

【動画】保証人は兄・竹内涼真(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2067559868358398162)

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■新曲のMV制作資金を募るも資産家から厳しい声…竹内唯人「目の前のものにお金を使ってしまった」

そんな竹内が「人生を懸けて本気で覚悟を伝えたい」と挑む現在の夢は、人気音楽プロデューサー・GRPと共に手がけた新曲のミュージックビデオ（MV）制作。祖父の形見であるギターなど、手持ちの資産を売却して得た13万円を手に、MV制作に必要な残りの資金487万円を求めて大物資産家（ギフテンダー）たちの前で新曲を披露しました。その後、MV制作への熱い想いを語った竹内でしたが、ギフテンダーの一人、「目指すは1兆円企業」を掲げる気鋭の経営者・河原由次から「もっと頑張れば貯金もできた。なぜそれをしなかったんだろう」「夢のためにかけるもの少なすぎ」と厳しい言葉が飛び交う緊迫の展開に。これに対し竹内は、「将来のことを何も考えずに、目の前のものにお金を使ってしまった」「私欲に使って楽しんできた人生だった」と過去の自分を省みつつ、音楽にかける本気の想いを訴えかけました。そして資産家の1人で、アーティストとしても活動する三山凌輝が竹内にかけた言葉とは？

果たして、竹内の熱意は百戦錬磨のギフテンダーたちの心を動かし、応援金を勝ち取ることができたのか！？アーティスト人生をかけた挑戦の行方は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

【動画】資産家たちの鋭い眼光の中 覚悟の曲を歌唱(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2067562103897276613)

【動画】資産家から竹内へ厳しい言葉(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2067561018658844981)

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■「ABEMA」オリジナルバラエティ『資産、全部売ってみた』（全5話）番組概要

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番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜#0＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p480

＜#1＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p101

＜#2＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p102

＜#3＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p103

＜#4＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p104

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/