『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』「POP UP SHOP in 新宿マーケットスペース」開催！2026年7月9日（木）より「紅蓮」シリーズのキャラクターたちのグッズが登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、2026年7月9日（木）より株式会社A3主催で「POP UP SHOP in 新宿マーケットスペース」を開催することをお知らせします。また、本日より通販も開始しております。

【特設サイト】https://eeo.today/pr/shironekoproject-shinjuku/(https://eeo.today/pr/shironekoproject-shinjuku/)

2026年7月14日（火）に12周年を迎える『白猫』において、2026年7月9日（木）より株式会社A3主催で「POP UP SHOP in 新宿マーケットスペース」を開催いたします。本イベントでは、ダイナーをテーマに描きおろされたレクト・リネア・セーラや、水着姿のGraffArt（グラフアート）となった「紅蓮」シリーズのキャラクターたちのグッズを販売いたします。

本日2026年6月19日（金）より通販も開始しております。詳細は特設サイトをご確認ください。

【POP UP SHOP in 新宿マーケットスペース 概要（店舗／通販）】

株式会社A3主催のPOP UP SHOPを開催いたします。

＜店舗＞

■開催期間 2026年7月9日（木）～7月22日（水） 予定

■開催店舗 JR新宿駅中央口改札外 新宿マーケットスペース

＜通販（eeo Store online）＞

■開催期間 2026年6月19日（金）～

■販売場所 https://eeo.today/store/101/

※商品のお届けは7月9日（木）以降となります。

＜通販（JREモール）＞

■開催期間 2026年7月9日（木）～7月22日（水） 予定

【商品一覧】

ダイナーをテーマに描きおろされたレクト・リネア・セーラや、水着姿のGraffArt（グラフアート）となった「紅蓮」シリーズのキャラクターたち（レクト・リネア・セーラ・キアラ・ウェルナー・フィリア・サリム・ソレラ）のグッズを販売いたします。

＜1＞缶バッジ（57mm／ブラインド）

単品：550円（税込）

コンプリートセット：3,300円（税込）

＜2＞アクリルカード（ブラインド）

単品：550円（税込）

コンプリートセット：3,300円（税込）

＜3＞アクリルスタンド（全3種）

各 1,980円（税込）

＜4＞キャラクリアケース（全3種）

各 900円（税込）

＜5＞缶バッジ（57mm／ブラインド）

単品：550円（税込）

コンプリートセット：4,400円（税込）

＜6＞アクリルぷちスタンド（ブラインド）

単品：935円（税込）

コンプリートセット：7,480円（税込）

＜7＞アクリルキーホルダー（ブラインド）

単品：880円（税込）

コンプリートセット：7,080円（税込）

【購入特典】

『白猫プロジェクト』新商品を含めて、関連商品を2,200円（税込）お買い上げごとに、イラストカード（全4種）を1枚ランダムでプレゼントいたします。

※絵柄はお選びいただけません。

※複数注文の同梱の場合、購入金額の合算はされません。特典は1会計ごとの金額で配布されます。

※通販での購入も対象となります。

※特典はなくなり次第終了となります。 ※購入のタイミングによっては配布を終了している場合があります

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/21w4lvuj/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。