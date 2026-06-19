NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]ICC キッズ・プログラム 2026「みかんのやくそく――つくって、とらえるメディア・クリエイションズ」の開催について

NTT東日本株式会社

■NTT東日本が運営する文化施設NTTインターコミュニケーション・センター※1（以下、ICC）では、2026年7月25日（土）より、ICC キッズ・プログラム 2026 「みかんのやくそく――つくって、とらえるメディア・クリエイションズ」を開催します。

■「ICC キッズ・プログラム」は、同時代のメディア環境に触発されたメディア・アート※2に触れることで子どもたちの好奇心と想像力を育むことを目的に、2006年より毎年夏休み期間に開催してきました。※3

■2026年度のICC キッズ・プログラムでは、生成AIを含む今日のメディア・テクノロジー環境を子どもたちの多様な実践を通して捉え直し、人々の関与によって変化し続ける「メディア・クリエイションズ」の現場をひらきます。

◼️2025年度のICC キッズ・プログラムで共同キュレーションを行った、赤羽亨氏（情報科学芸術大学院大学 [IAMAS]教授、glow主宰）が今年度もICC学芸員 鹿島田知也とともに企画、総合ディレクションを行います。

※1 日本の電話事業100周年記念事業として1991年からのプレ活動を経て、1997年にNTTが設立した科学技術と芸術文化の融合をテーマとする文化施設。

※2 コンピュータをはじめとするさまざまな先端メディア・テクノロジーを使用したアート作品を総称する言葉。

※3 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休館のため、2020年度は開催なし。

metamu 《Ambient Music Sequencer》スコット・アレン《Unreal Pareidolia -shadows-》2023年（参考図版）1.ICC キッズ・プログラム 2026 「みかんのやくそく――つくって、とらえるメディア・クリエイションズ」の開催概要

英展覧会名： ICC Kids Program 2026 “A Promise Yet to Be Delivered: Making and Media Creations”

開催期間：2026年7月25日（土）～8月30日（日）

会場：NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] ギャラリーA、ハイパーICC

開館時間：午前11時～午後6時（入館は閉館の30分前まで）

入場料：無料（当日入場は事前予約者優先）

※予約方法の詳細は、後日ICCウェブサイトにてお知らせします。

休館日：7月27日（月）、8月2日（日）、3日（月）、10日（月）、17日（月）、24日（月）

※休館日以外においても、開館時間の変更および臨時休館の可能性がございます。

最新情報はICCウェブサイト（https://www.ntticc.or.jp/）などでお知らせします。

主催：NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] （NTT東日本株式会社）

協力：情報科学芸術大学院大学 [IAMAS]

後援：渋谷区教育委員会、新宿区教育委員会、中野区教育委員会、文京区教育委員会

2.展覧会概要

「みかんのやくそく」というタイトルには、まだ完成していないもの、これから誰かに手渡されていくもの、そして参加のたびに少しずつかたちを変えていくものを通して、約束を見つめ直そうとする思いが込められています。それは、コンピュータをはじめとするメディア・テクノロジーが本来約束していたはずの「誰もがつくり、考え、とらえ返すことのできる環境」への問いでもあります。

本展では、生成AIを含む今日のメディア・テクノロジー環境を、子どもたちの多様な実践を通してとらえ直します。テクノロジーを単なる道具ではなく、ときに応答し、予想外の結果を返す関係性としてとらえることで、「誰がつくるのか」「表現はどこから生まれるのか」という根源的な問いを、あらためて現在にひらいていきます。

本展がひらく問いは、つくる体験のなかだけにとどまるものではありません。子どもたちの実践や来場者の経験は記録として蓄積され、未来へと接続されていきます。展示空間は完成した作品を並べる場所ではなく、人々の関与によって変化し続ける、まさに「メディア・クリエイションズ」の現場となるのです。

3.出品作家と展示予定作品（作家名五十音順）

AR Audio Guide(エーアール オーディオ ガイド)チーム（glow(グロウ)）「ひかりのなかの音」 新作

光のエリアに入り、声を聞き、動きながら、探索してみよう！

Circuit Lab. a team of UNIBA(サーキット ラボ ア チーム オブ ユニバ) 《みかんのき》新作

バーチャル空間にみかんを作るってどうするの？

スコット・アレン（glow） 《Unreal Pareidolia(アンリアル パレイドリア)- sandbox of shadows-(サンドボックス オブ シャドウズ) 》（仮）新作

AIといっしょに想像しながら作るってどんな体験？

堀宏行(ほりひろゆき) 《みちのからだ》新作

からだの動きから作られている作品なんだって。

metamu(めたむ) 《Ambient Music Sequencer(アンビエント ミュージック シークエンサー)》新作

これは楽器なの？ どうやって音をならすのだろう？

＊作品詳細については【参考(https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20260619_02_01.html)】をご参照ください。

企画、総合ディレクション：赤羽亨(あかばねきょう)（IAMAS、glow）、鹿島田知也(かしまだともや)（ICC）

4.関連イベント

会期中には、子どもたちの「もっとよく知りたい」に応えるためのワークショップなどの各種イベントやメディア・アートの表現や技術的側面に関心を持つ大人のためのトーク・イベントも実施予定です。

ギャラリーツアー

開催日時：2026年8月1日（土）午後2時～3時

定員：20名（当日先着順、ICCでは午後1時30分より受付を開始します。）

対象：小学生以上

共催：新宿区立角筈図書館

※最新情報はICCウェブサイト（https://www.ntticc.or.jp）などでお知らせします。

5.今後の展示予定

・ICC アニュアル 2026 遺す／残る／受けとめる

開催予定期間：2026年6月20日（土）～11月8日（日）

会場：ICC ギャラリーB

企画展（仮称）

開催予定期間 2026年12月5日（土）～2027年3月7日（日）

・「Digital×北斎」展（仮称）

開催予定期間 2026年12月～2027年3月

※展覧会名、会期などは2026年6月19日現在の情報です。

※各展覧会における関連イベントなど詳細は、展覧会ごとに発行するプレスリリースにてお知らせいたします。

６. ICCのご案内

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー4階

（京王新線 初台駅東口から徒歩2分）