【熊本】湯の児温泉 海と夕やけ　悲願の接客サービス部門九州第1位　『じゃらんアワード2025 九州ブロック』で4部門受賞 、泊まって良かった宿大賞＜総合＞熊本県第1位

株式会社湯の児海と夕やけ

株式会社湯の児海と夕やけ（熊本県水俣市、代表取締役 笹川陽平）が運営する「湯の児温泉 海と夕やけ」は、株式会社リクルートが運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』および「じゃらんリサーチセンター」が発表した、

『じゃらんアワード2025』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003206.000011414.html)において、

＜九州部門＞

51～100室

泊まって良かった宿大賞 【総合】 3位

泊まって良かった宿大賞 【夕食】 2位

泊まって良かった宿大賞 【接客・サービス】 1位

＜都道府県部門（熊本県）＞

・51～100室

泊まって良かった宿 1位

を受賞いたしました。

食事会場から望む天草の島々と夕やけ

■ 念願の「接客サービス部門 九州第1位」を受賞

当館はこれまで、じゃらんアワードの接客サービス部門において幾度も上位入賞を重ねてまいりましたが、このたび初めて九州第1位を受賞することができました。

創業以来大切にしてきたのは、「目の前のお客様一人ひとりに寄り添うおもてなし」です。

マニュアルだけでは表現できない温かさを大切にしながら、お客様のご要望やご事情に合わせた柔軟な対応を積み重ねてきたことが、今回の評価につながったものと考えております。

日本全国より多くのお客様、そしてリピーターの皆様に支えられて、今年で創業14年目となりました。皆様からの日頃の応援、励ましに改めて感謝いたします。

■ おもてなしの歴史が評価

当館はこれまでにも「温泉宿・ホテル総選挙 おもてなし部門 全国1位」を受賞するなど、おもてなしを強みとしてまいりました。

また、じゃらんアワード夕食部門では過去に5年連続第1位を獲得した実績を持ち、地元・不知火海の海の幸や熊本県産食材を活かした料理づくりにも力を注いでいます。

今回の受賞は、接客・料理・施設運営のすべてを含めた総合的なお客様満足度が評価された結果であり、スタッフ一同大きな励みとなっています。

じゃらんアワード2025九州ブロック「泊まって良かった宿大賞（夕食）第2位」を受賞 過去にも5年連続1位受賞九州・夕食部門第２位のバイキング

和洋中のお料理からデザートまで地元の素材の味を味わえる人気の手づくりのバイキング。

60種類以上のバラエティ豊かなメニューが、一年中季節を通して並びます。

■ 「地域に寄り添う宿」を目指して

最近では高齢のお客様にも安心して旅行を楽しんでいただけるよう、食事量や内容を工夫した御膳プラン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000182440.html)の販売を開始しました。

また、交通費の一部を負担する宿泊プラン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000182440.html)など、物価高騰や移動負担といった旅行者の課題に寄り添う取り組みも行っています。

2つのお部屋からなる和洋室のご用意もあります。眼前に広がる極上の絶景をお楽しみください。

そして、私たちは単に宿泊を提供するだけではなく、「旅に出たい」というお客様の想いを後押しする存在でありたいと考えています。

お客様にとってこれが最初の旅行かもしれないし、最後の旅行かもしれない。

「湯の児温泉 海と夕やけ」で過ごす時間が、お客様の人生にとってかけがえのない最高の瞬間になるよう、スタッフ一同で、心を込めてお客様をお出迎えしています。

海と夕やけ公式HPはこちらから :https://www.umitoyuyake.com/

■ 今後について

湯の児温泉 海と夕やけは、「地域の恵みを生かし、社会の心温を上げる」という経営理念のもと、これからも地域とともに歩み、お客様・地域の皆さま・お取引先・従業員など関わるすべての人の心を温める宿を目指してまいります。

今回の受賞に満足することなく、これからも熊本県南を代表する温泉宿として、より良いおもてなしの提供に努めてまいります。

【会社概要】

株式会社湯の児海と夕やけ

所在地：熊本県水俣市大迫1213番地

事業内容：旅館・ホテル運営

運営施設：湯の児温泉 海と夕やけ

公式サイト：https://www.umitoyuyake.com/

Instagram：https://www.instagram.com/umitoyuyake/

代表取締役 笹川 陽平弊社が目指しているのは、地域に影響を与え貢献できる企業、さらに、明るく元気でユーモアのある地域ナンバーワン企業です。これからも、地域の恵みを発信する広告塔として、社会・地域貢献に努めてまいります。ホテル徒歩２分の海水浴場。遠浅で穏やかなビーチなので、ファミリー層にも人気です。全室オーシャンビューの客室からは、いつでも不知火海の絶景を眺めることができます。新たなアクティビティの 「貸切 薪テントサウナ」も宿泊者限定プランで導入予定です。息をのむような星空も楽しみの一つです。朝食の会場からも、穏やかな不知火海と天草の島々、そして空とのコントラストが美しい景色を望むことができます。売店・レストランでは、地元（水俣・津奈木・芦北）の商品を中心に、多数お取り扱いしております。