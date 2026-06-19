【平和堂】6月18日(木)　びわ湖一斉清掃を実施

株式会社平和堂

株式会社平和堂（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ：平松正嗣、以下「平和堂」）は、琵琶湖の湖岸4か所において、6月18日(木)に5回目となる「びわ湖一斉清掃（以下、びわ湖清掃）」を実施しましたのでお知らせいたします。

びわ湖清掃は、7月1日の「びわ湖の日」をきれいな状態で迎え、利用者や来県者に美しい琵琶湖を体感していただきたいという考えのもと、創業65周年を迎えた2022年より毎年、実施しています。今年は平和堂グループの従業員約400名が4か所に分かれて参加し、合計約250kgのゴミを回収しました。

平和堂グループは引き続き、美しい琵琶湖や自然を次代に受け継ぐために、地球環境や地域社会のサステナビリティに貢献してまいります。

琵琶湖をバックに記念撮影

【実施概要】

１．開催日時 2026年6月18日(木) 9：00～11：00

２．実施内容 琵琶湖湖岸及び湖周道路のゴミ拾い

３．開催場所 琵琶湖湖岸 4か所

４．参加者 平和堂グループ従業員 424名

５．ゴミ回収量 252kg

【活動レポート】

数日前までは雨が心配されましたが、当日は青空が広がり、参加者はこまめな水分・塩分補給をしながら、琵琶湖の湖岸・砂浜のゴミ拾いを行いました。今年の会場は草津・彦根・長浜・大津の4か所です。一見きれいに見える湖岸も、よく見ると空き缶やペットボトル、ビニール等のゴミが多くあり、4か所合わせて、ゴミ袋83袋の可燃・不燃ゴミを回収しました。

参加者からは思いのほかゴミが落ちていることへ驚きの声があがったほか、大きなゴミを数名で協力して回収するなど、他店舗の従業員との交流の機会にもなりました。

＜草津エリア＞

場所：湖岸緑地津田江1周辺

参加人数：133名

回収したゴミは可燃・不燃に分別草津エリアだけでこの量を回収開会式では専務の夏原陽平があいさつ

＜彦根エリア＞

場所：湖岸緑地南三ツ谷周辺

参加人数：111名

＜長浜エリア＞

場所：湖岸緑地田村周辺

参加人数：110人

清掃前清掃後

＜大津エリア＞

場所：サンシャインビーチ周辺

参加人数：70名