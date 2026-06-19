【グランドプリンスホテル新高輪】華麗で壮大な大宴会場「飛天」を舞台に繰り広げる没入型ミステリー 今年もホテルで始まる、心躍る特別な夜の宿泊体験「ミステリーナイト」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-1、総支配人：今井歩）は、参加者自身が物語の一員として事件の解明に挑む宿泊体験型イベント「ミステリーナイト2026『魔境の入口～赤い絨毯はあなたを事件に誘う～』」を2026年8月14日（金）から8月17日（月）まで実施いたします。

「ミステリーナイト2026」魔境の入口～赤い絨毯はあなたを事件に誘う～

国内屈指の大宴会場「飛天」を有する当ホテルでは、目の前で展開する物語に没入しながら謎解きに挑むステイプランを、有限会社イーピン企画とのコラボレーションにより今夏も開催いたします。華やかな飛天を舞台にひと夏の思い出として、暑さを忘れるほどの緊張感と高揚感に包まれるひとときをお届けいたします。

ストーリーの設定は、ホテルで開催中の華やかな授賞式。アーティストの集団誘拐と爆発事件により会場が閉ざされ、不可解な殺人事件が発生。参加者は招待客として事件に巻き込まれ、滞在の中で各所に散りばめられた手がかりを追いながら真相解明に挑みます。さらにレストランでは、ホテルシェフが手がける「ヒント付きディナー」や本イベント限定カクテルをご用意。ご利用に応じて推理のヒントがもたらされ、物語への没入感をより一層お楽しみいただけます。

大宴会場「飛天」を事件現場に見立てた舞台を観劇

ご宿泊の客室で手がかりを紡ぎ合わせ、事件の核心に迫る推理を提出。翌日、すべての真実が明かされる舞台へと進み、その結末を見届けます。後日Webサイトにて表彰を行い、真相に辿り着いた優秀な探偵には賞品が贈られます。

この夏、あなたを物語の世界へと引き込む、スリルと謎に満ちた特別な体験をお届けいたします。

宿泊体験型イベント「ミステリーナイト2026」魔境の入口～赤い絨毯はあなたを事件に誘う～ 概要

【期 間】 2026年8月14日（金）～17日（月）

※ご宿泊は2026年8月14日(金)～16日(日)となります。

【料 金】 グランドプリンスホテル新高輪／スーペリアモダンツイン \33,500より

※1室2名ご利用時の1名さま料金です。

※料金には1泊室料、「ミステリーナイト2026」のご参加、

サービス料・消費税・宿泊税が含まれております。

※ご夕食は別途レストランでのお支払いとなります。尚、事前予約も承ります。

◆ご朝食付きプランのご用意もございます。

◆3名さまでご利用いただけるお部屋もご用意しております。

【お問合せ】 グランドプリンスホテル新高輪 TEL：03-3442-1111（代表）

Webサイト :https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/plan/mysterynight2026/

ミステリーナイト(R)とは… ※ミステリーナイト(R)は、E-Pin企画の登録商標です。

1987年に日本で最初に誕生した、ホテルの「宿泊」 「観劇」 「推理体験」がセットになった観客参加型の推理イベント。観客が「探偵」となってドラマの真相を解明し、その参加性の高さからおとなが満足する没入体験として人気を博している。誕生から40年近く、時代やニーズに合わせ、読者参加型推理書籍、テーマパークや商業施設での回遊イベントなど、形を変え展開している。

味覚と推理が交差する、ディナータイム

ディナーのご利用に応じて、推理を深めるヒントをお渡しいたします。

一皿ごとに広がる豊かな風味とともに、物語の真相へと導きます。

☆最大4つのヒントを獲得いただけます。

１.ご来店時に、探偵手帳の提示

２.おひとりさま\5,000以上（消費税・サービス税込）のご利用

３.おひとりさま\10,000以上（消費税・サービス税込）のご利用

４.本イベント限定の「ミステリーカクテル（ノンアルコール）」をご注文

リストランテ カフェ チリエージョ鉄板焼 桂

【期 間】 2026年8月14日(金)～16日(日)

【内 容】 ご優待価格でお楽しみいただけるヒント付きディナー

【店 舗】 ザ・プリンス さくらタワー東京

リストランテ カフェ チリエージョ

グランドプリンスホテル高輪

鉄板焼 桂

天婦羅 若竹

グランドプリンスホテル新高輪

中国料理 古稀殿

和食 清水

ブッフェ＆カフェ スロープサイドダイナーザクロ

Lounge Momiji

※「ミステリーナイト2026」へご参加のお客さま限定となります。

※料金および営業時間については、店舗により異なります。

※事前ご予約制です。

※ご利用内容に応じて、ヒントの獲得数が異なります

＜本イベント限定＞ミステリーカクテル(ノンアルコール)

推理に行き詰ったら、この一杯を。

鮮やかな赤と青がゆっくりと溶け合う、ミステリアスなノンアルコールカクテル。

混ぜると紫へと移ろう美しい一杯をお届けいたします。

【料 金】 \1,400(消費税込・サービス料別)

ミステリーカクテル

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、 8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・

落花生）のみとさせていただきます。

※一部アレルギー対応ができない店舗がございます。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（6月19日）の情報です。