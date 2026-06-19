女子3人制バスケ「新宿givers」、3x3.EXE PREMIERで初の決勝トーナメント進出-山口遠征で大会4位

新宿givers、PREMIERで初のベスト4

株式会社givers

新宿を拠点とする女子3人制バスケットボールチーム「新宿givers」のプロチーム Shinjuku givers EXE. が、2026年6月13日（土）～14日（日）に山口県宇部市の恩田スポーツパークで開催された 3x3.EXE PREMIER 2026 Round.3 に出場し、チーム史上初となる決勝トーナメント進出を果たしました。最終結果は大会4位。PREMIER参戦初年度ながら、ラウンドを重ねるごとに順位を上げてきています。

初の中国地方遠征--飛行機で山口へ

提供：3x3.EXE提供：3x3.EXE

Round.3の舞台は山口県宇部市。チームにとって初めての中国地方遠征です。選手たちは飛行機で現地入りし、これまでとは異なるアウェー環境に臨みました。ホームの新宿から離れた土地で、移動からコンディション調整まで含めた「遠征力」が試される大会となりました。

グループリーグ2勝突破、そして初の決勝トーナメントへ

グループリーグでは2勝を挙げ、チームとして初めて決勝トーナメントに駒を進めました。Round.1から積み上げてきたチーム連携が、数字として表れた瞬間です。

準決勝の相手は、今シーズンすでにPREMIERで2大会優勝の実績を持つ強豪 UENOHARA SUNRISE.EXE。結果は2点差での惜敗。フルゲームの末に敗れはしたものの、参戦初年度のチームがリーグ屈指の強豪と互角に渡り合えることを証明した一戦でした。

身体の専門家集団が支えるチームづくり

提供：3x3.EXE

新宿giversの運営母体は、こころ整体院など全国125院を展開するgiversグループ（株式会社givers）です。チームの特徴は、整体院グループが培ってきた身体づくりのノウハウが、選手のコンディショニングに直接つながっている点にあります。

グループが独自に開発した身体メソッド「giversメソッドGIFT」の考え方は、選手のフィジカル管理にも取り入れられています。また、社内のスポーツトレーナー部が選手の日常的な身体ケアを担当し、練習や試合に合わせたコンディション調整を行っています。3x3は10分間のゲームの中で走る・止まる・ぶつかるが連続する競技であり、短時間に集中する身体負荷をどうマネジメントするかが結果に直結します。初の決勝トーナメント進出は、こうしたコート外の積み重ねの成果でもあります。

出場選手

チーム・会社概要

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写真：@t_a_k_a_11（Instagram）[表: https://prtimes.jp/data/corp/137287/table/42_1_d861a9acf3277be281d4a2145c7a836a.jpg?v=202606190451 ]- チーム名：新宿givers- 運営会社：giversホールディングス株式会社- 代表者： 安藝泰弘- 事業：こころ整体院などのヘルスケア事業を展開するgiversグループ- 所在地：東京都新宿区新宿6丁目29番3号 新宿桑原ビル9階- 公式サイト：https://shinjuku-givers.com- Instagram：@givers3x3(https://www.instagram.com/givers3x3/)- 新宿givers 公式サイト：https://shinjuku-givers.com- 運営母体の取り組み（こころ整体院グループ）：https://seitai.co.jp/(https://seitai.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_shinjukugivers_yamaguchi)- Instagram：https://www.instagram.com/givers3x3/- 地域活動「鬼ごっこ」（CSR）：https://givers.co.jp/onigokko/(https://givers.co.jp/onigokko/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_shinjukugivers_yamaguchi)- 共同研究論文（PLOS One）：https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335268- giversメソッドGIFT：https://seitai.co.jp/gift/(https://seitai.co.jp/gift/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_shinjukugivers_yamaguchi)

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マーケティング担当：塩野 正貴

mail：cocoro.mark@gmail.com