鶴松医薬株式会社、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズの公開情報リストを整備
鶴松医薬株式会社は、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズについて、製品名、含有量表示、製造背景、検査資料、問い合わせ先を一体で確認できる公開情報リストの整備を進めています。NMNを主軸とした情報発信を強化しながら、魚油やコエンザイムQ10など、健康食品分野で比較されることの多い成分についても、資料確認の考え方を整理します。公開情報リストでは、まず製品ごとの基本表示を整理します。クラシックタイプ、ゴールドタイプ、プラチナタイプ、体力タイプ、睡眠タイプ、精力タイプなど、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズの各製品について、目安粒数、NMN含有量、その他配合成分、検査資料の所在を対応づける方針です。次に、製造背景の確認項目を整理します。NMNシリーズは、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、確認可能な生産関連情報として整理しています。これは製造工場に関する情報であり、製品の効能を示すものではありません。さらに、関連する健康食品情報として、魚油関連製品ではDHAやEPA、コエンザイムQ10関連製品では含有量や型の表記など、ラベル上で確認される項目を整理します。成分が異なる場合でも、表示、検査資料、ロット、問い合わせ先を確認する姿勢は共通しています。鶴松医薬は、今後も公開情報の整理を進め、報道関係者や利用者が製品の基本情報を確認しやすい環境づくりに取り組みます。本品は健康食品であり、医薬品ではありません。【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353005/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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