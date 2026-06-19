日本認定健康食品協会、健康食品事業者の情報公開と相談窓口整備の重要性を発信
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品事業者に求められる情報公開と相談窓口整備の重要性について、業界向けの基本的な考え方を発信しました。
健康食品市場では、素材名、配合量、製造情報、検査資料、販売者情報など、多くの情報が消費者の判断材料になります。これらの情報が分かりやすく整理されていることは、購入前の確認だけでなく、購入後の問い合わせ対応においても重要です。
事業者は、商品ページや資料に記載する情報の正確性を保つとともに、消費者やメディアからの問い合わせに対応できる体制を整える必要があります。とくに、健康食品が医薬品ではないこと、表示できる範囲に法令上の制約があることを踏まえた説明が求められます。
当協会では、特定の企業や商品に対する推薦や評価ではなく、健康食品分野全体の情報整理と品質意識の向上を目的として、普及啓発を継続してまいります。透明性のある情報公開は、消費者と事業者の双方にとって重要な基盤です。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品市場では、素材名、配合量、製造情報、検査資料、販売者情報など、多くの情報が消費者の判断材料になります。これらの情報が分かりやすく整理されていることは、購入前の確認だけでなく、購入後の問い合わせ対応においても重要です。
事業者は、商品ページや資料に記載する情報の正確性を保つとともに、消費者やメディアからの問い合わせに対応できる体制を整える必要があります。とくに、健康食品が医薬品ではないこと、表示できる範囲に法令上の制約があることを踏まえた説明が求められます。
当協会では、特定の企業や商品に対する推薦や評価ではなく、健康食品分野全体の情報整理と品質意識の向上を目的として、普及啓発を継続してまいります。透明性のある情報公開は、消費者と事業者の双方にとって重要な基盤です。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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