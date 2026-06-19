多機能ながら、初めて使う方にもより使いやすくなった最新版 Windowsパソコン用システム・データバックアップソフト「HD革命/BackUp Next Ver.6」6月26日（金）より販売開始
ファンクション株式会社（本社 埼玉県朝霞市、代表取締役 高柳 智達）は、株式会社アーク情報システム（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 中島 康普）が開発したパソコンのシステムやデータを手軽にバックアップし、トラブル発生時にスムーズに復元させることができるWindowsパソコン用バックアップソフトの最新版「HD革命/BackUp Next Ver.6」を、6月26日（金）より全国の販売店ならびにオンラインショップにて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352983/images/bodyimage1】
「HD革命/BackUp」は、Windowsパソコンのシステムやハードウェアに何らかの不具合が発生し、データが破損したり消失してもバックアップしたファイルからデータを取り戻すことができる、Windowsユーティリティソフトです。ファーストバージョンから30年近い実績を誇り、「初めて使う方にもわかりやすい操作性」「スムーズな保存、復元」「ユーザー本位の機能」を基本に、ユーザーの要望に応えながら進化を続けています。
今回の新バージョンでは、表示されている説明に沿ってバックアップ先やスケジュールを設定することで、簡単に目的のバックアップをすることができる初心者におすすめの「簡単ウィザードバックアップ」を搭載しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352983/images/bodyimage2】
またArm CPU搭載のPCにも対応し、高度な4Kセクターフォーマットのハードディスクにも対応、操作画面の見直しでよりいっそうの使い勝手の向上を図り、前バージョンよりもさらに使いやすい安心のバックアップソフトとなっています。
製品は、バックアップに必要な標準的な機能を備えたStandardと、Standardの機能に追加機能が備わったPro Editionの2つのタイプがあり、Pro Editionには、コピー&ペースト方式でフォルダ間のバックアップ、ミラーリングを行うことができる「HD革命/Copie Ver.2（Next 6 同梱版）」を収録し、初めてバックアップ操作をする方から上級者まで、幅広いニーズにお応えする製品としています。テレワーク、リモートワークニーズに対応し、前バージョンから始めた法人購入も可能です。
パッケージ版には、インストールCD、インストールガイド、シリアル番号カードが同梱しています。マニュアル（冊子）は付属していません。
※インストールCDに電子マニュアル(PDFファイル)を収録しています。
全国のパソコンソフト販売店、インターネット通販サイト、ならびにファンクション株式会社の直販サイトにて6月26日（金）より販売を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352983/images/bodyimage3】
※1 PE起動は事前に【Windows PE起動用メディア】を作成しておく必要があります。
※2 専用画面でシステムディスクを丸ごとフルバックアップする機能です。バックアップ元のハードディスク/SSDの他にもう１台バックアップ先のハードディスク/SSDが必要です。
※3 初心者にもわかりやすく選択方式でバックアップが行える機能です。
※4 指定した時間間隔で自動的に任意フォルダの増分バックアップをとる機能です。
※5 パソコン起動時に接続されたままの状態ではバックアップは開始されません。
※6 指定した回数の差分/増分バックアップが実行されると、フルバックアップを取り直す機能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352983/images/bodyimage1】
「HD革命/BackUp」は、Windowsパソコンのシステムやハードウェアに何らかの不具合が発生し、データが破損したり消失してもバックアップしたファイルからデータを取り戻すことができる、Windowsユーティリティソフトです。ファーストバージョンから30年近い実績を誇り、「初めて使う方にもわかりやすい操作性」「スムーズな保存、復元」「ユーザー本位の機能」を基本に、ユーザーの要望に応えながら進化を続けています。
今回の新バージョンでは、表示されている説明に沿ってバックアップ先やスケジュールを設定することで、簡単に目的のバックアップをすることができる初心者におすすめの「簡単ウィザードバックアップ」を搭載しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352983/images/bodyimage2】
またArm CPU搭載のPCにも対応し、高度な4Kセクターフォーマットのハードディスクにも対応、操作画面の見直しでよりいっそうの使い勝手の向上を図り、前バージョンよりもさらに使いやすい安心のバックアップソフトとなっています。
製品は、バックアップに必要な標準的な機能を備えたStandardと、Standardの機能に追加機能が備わったPro Editionの2つのタイプがあり、Pro Editionには、コピー&ペースト方式でフォルダ間のバックアップ、ミラーリングを行うことができる「HD革命/Copie Ver.2（Next 6 同梱版）」を収録し、初めてバックアップ操作をする方から上級者まで、幅広いニーズにお応えする製品としています。テレワーク、リモートワークニーズに対応し、前バージョンから始めた法人購入も可能です。
パッケージ版には、インストールCD、インストールガイド、シリアル番号カードが同梱しています。マニュアル（冊子）は付属していません。
※インストールCDに電子マニュアル(PDFファイル)を収録しています。
全国のパソコンソフト販売店、インターネット通販サイト、ならびにファンクション株式会社の直販サイトにて6月26日（金）より販売を開始します。
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※1 PE起動は事前に【Windows PE起動用メディア】を作成しておく必要があります。
※2 専用画面でシステムディスクを丸ごとフルバックアップする機能です。バックアップ元のハードディスク/SSDの他にもう１台バックアップ先のハードディスク/SSDが必要です。
※3 初心者にもわかりやすく選択方式でバックアップが行える機能です。
※4 指定した時間間隔で自動的に任意フォルダの増分バックアップをとる機能です。
※5 パソコン起動時に接続されたままの状態ではバックアップは開始されません。
※6 指定した回数の差分/増分バックアップが実行されると、フルバックアップを取り直す機能です。