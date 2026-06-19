JAL NEOBANK、「JAL NEOBANKプレミアムボーナスマイルキャンペーン」を開始

対象期間（判定日）



























〇外貨普通預金での積算マイル（一部抜粋）















※JAL NEOBANKマイルプログラム、JAL NEOBANKプレミアム普通預金マイルで積算されるマイルの合計



＞特典の詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。



https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2606-premiumbonusmile/



対象となるお客さま ※JAL NEOBANKマイルプログラム、JAL NEOBANKプレミアム普通預金マイルで積算されるマイルの合計＞特典の詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。対象となるお客さま



JAL NEOBANKプレミアム会員であること



期間中の月末残高が円普通預金500万円以上もしくは外貨普通預金50万円相当以上であること



※外貨建ての商品の月末残高は、月末レートで円換算を行った上で判定いたします。



＞「JAL NEOBANKプレミアム」について、詳しくは下記URLをご確認ください。



https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/



＞詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。



https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2606-premiumbonusmile/



特典提供時期



2026年10月末ごろ、期間中のボーナスマイルを一括積算いたします。



＞本キャンペーンの詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。



https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2606-premiumbonusmile/



JAL NEOBANK 概要



JAL NEOBANKプレミアム会員であること期間中の月末残高が円普通預金500万円以上もしくは外貨普通預金50万円相当以上であること



https://digitalpr.jp/table_img/2617/137369/137369_web_1.png



〇外貨普通預金での積算マイル（一部抜粋）https://digitalpr.jp/table_img/2617/137369/137369_web_1.png





以上

2026年６月末残高2026年７月末残高2026年８月末残高対象支店JAL支店特典キャンペーン期間中の円・外貨普通預金月末残高に応じて、ボーナスマイルをプレゼントいたします。〇マイル積算例３か月間、円普通預金に500万円、外貨普通預金に50万円をお預入れいただいた場合に付与されるマイル数→通常時1,080マイルのところ、キャンペーン期間中は合計1,530マイルたまります。〇円普通預金での積算マイルご注意事項本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートが実施するキャンペーンです。本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。JAL NEOBANKプレミアムについての注意事項は下記URLをご確認ください。https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/本キャンペーンで積算されたボーナスマイルは普通預金マイル・半期ボーナスマイルの対象外となります。判定日の円・外貨普通預金残高が対象となります。代表口座及び目的別口座の円普通預金が対象となります。※SBIハイブリッド預金は対象外となります。外貨預金は、満18歳未満のお客さまはご利用になれません。外貨預金は預金保険制度の対象外です。為替取引を伴う場合、為替相場の変動によっては、お引出時の円換算額がお預入時の円換算額を下回り、元本割れとなることがあります。外貨預金取引の詳細については、「外貨預金取引のリスク」（下記URL）をご参照ください。https://www.netbk.co.jp/contents/popup/?f=%2Fcontents%2Flineup%2Fgaika%2Frisk-modal%2ehtml特典提供時点で、JALマイレージバンクを退会、またはJAL NEOBANKを解約されている場合は対象外です。日本国内に居住する、個人のお客さまのみお申込みいただけます。新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合があります。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定およびJALマイレージバンクが定める各種規程に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。※本商号変更は関係当局の認可を前提としております。「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。