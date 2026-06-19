全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、全国で3.5万人以上が体験したリアル脱出ゲーム『謎だらけのピラミッドからの脱出』を、2026年8月14日(金)より大宮ソニックシティ（埼玉県）、2026年8月21日(金)より千葉中央ホール（千葉県）にてそれぞれ3日間限定で開催することを発表いたします。

★特設サイト：https://realdgame.jp/s/pyramid/

『謎だらけのピラミッドからの脱出』の舞台は、多数の映画や小説で探検家たちが出会ってきた「ピラミッド」。参加者は探検家のひとりとして数々の謎や罠が待ち受けるピラミッドへ足を踏み入れます。古代文字の解読、スフィンクスから出される試練、そして本物の財宝を見つけ出す試練など、仲間と知恵を出し合いながら、まるで映画の主人公になったかのような体験を味わえます。

まもなく初演より2年を迎える人気イベントである本作。東名阪を含む全国各地で開催され、おかげさまですでに3.5万人を超えるみなさまにお楽しみいただいています。

この盛況を受け、埼玉、千葉の2会場で開催が決定。埼玉会場は8月14日(金)から大宮ソニックシティにて、千葉会場は8月21日(金)からそれぞれ3日間限定で開催。チケットは、2026年6月20日(土)正午より少年探偵SCRAP団（FC）先行販売、6月27日(土)正午より一般販売を開始いたします。

東名阪をはじめ全国各地で多くの参加者を魅了してきた『謎だらけのピラミッドからの脱出』。

埼玉、千葉各会場とも3日間限定開催のため、参加できるチャンスはわずかです。仲間とともに古代の謎へ挑み、財宝を探し出す冒険を、どうぞお見逃しなく。

リアル脱出ゲーム『謎だらけのピラミッドからの脱出』 埼玉、千葉 概要

■特設サイト https://realdgame.jp/s/pyramid/ ■ストーリー 探検家であるあなたが訪れたのは、あるピラミッド。 その最奥部にたどり着くと、 足下を震わせるような低い声が響き渡った！ 「我が4,000年の眠りを妨げしものよ。 すでに入り口は閉ざされた。生きて帰りたくば、試練に挑め」 あなたが挑むのは、いくつもの謎めいた試練。 スフィンクスからのなぞなぞの試練。 知恵の神からのパズルの試練。 ニセモノだらけの品々から、本物の財宝を見抜く試練。 さらに、最後の試練では驚きの仕掛けが待ち受ける……! はたしてあなたはすべての謎を解き明かし、 このピラミッドから生きて脱出することができるだろうか？ ■プレイ形式 ・所要時間：120分 ・プレイ人数：自由（最大3人推奨） ・場所：屋内／ホールサイズ ・スタート：一斉スタート ■開催会場／開催期間 埼玉／大宮ソニックシティ：2026年8月14日(金)～8月16日(日) 千葉／千葉中央ホール：2026年8月21日(金)～8月23日(日) ■チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団（FC）先行販売：2026年6月20日(土)正午12:00～6月26日(金)23:59 一般販売2026年6月27日(土)正午12:00～ ■チケット料金 ▼平日 前売 3,700円／当日 4,000円 ▼土日祝＆ハイシーズン 前売 4,000円／当日 4,300円 ※当日券もございます。 ※チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。

■少年探偵SCRAP団(FC)限定参加特典

グッズ100円キャッシュバック券付きショッパー ※団員お1人様につき1つのみとさせていただきます。 ※イベント参加当日に会場にてお渡しいたします。 ※特典の詳細は、特設サイトをご確認ください。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine