JＲ九州ＮＦＴプロジェクト、まもなく３周年！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（以下、「JR九州」）は、2023年7月に開始した「JR九州NFT」プロジェクトの3周年を記念し、特別デザインのNFTアイテムを販売いたします。

本プロジェクトは、2026年3月3日に「Next Favorite Things」へと進化し、体験や思い出を蓄積しながら楽しめるデジタルサービスとして展開しています。

今回は、2026年3月に同じく3周年を迎えた「キューポちゃん」の誕生祭特別デザインをご用意しました。福岡のいちごや熊本のすいかなど、地域の魅力を取り入れた、キューポちゃんらしいかわいいイラストをお楽しみください。

今後も鉄道やキャラクター、イラストなどを活用した多彩なコンテンツを展開してまいります。

○ 3周年記念「キューポちゃん」誕生祭デザイン

アイテム概要

博多小倉熊本大分宮崎鹿児島

・販売期間：2026年6月19日（金）9:00 ～ 2026年9月9日（水）23:59

※無くなり次第終了

・種 類：6種類（博多・小倉・熊本・大分・宮崎・鹿児島

※今回の商品には、佐賀・長崎はございません。

・数 量：限定 各99個

・価 格：各999円（税込）

・仕 様：静止画形式

・販売場所：デジタルサービスサイト「Next Favorite Things」

［URL］https://nft.jrkyushu.co.jp(https://nft.jrkyushu.co.jp)

※コンテンツの購入方法など、詳細は上記サイト内にてご確認ください。

コンプリート特典

6種類のキューポちゃん 誕生祭デザインアイテムを全てお買い上げで、「キューポちゃん 3周年記念スペシャルデザインNFT」をプレゼント！

※コンプリート後、24時間以内に「コレクション」へ自動でお届けいたします。

○「Next Favorite Things」新規登録特典・LINE公式アカウントのご案内

「Next Favorite Things」では、新規会員登録いただいた方に、新規登録特典デジタルアイテム "Your First Favorite - Welcome Gift"を プレゼントしています。

また、LINE公式アカウントでは、今後のキャンペーン情報や新たなデジタルアイテム、イベント情報などをお届けします。ぜひ友だち追加のうえ、「Next Favorite Things」をお楽しみください。