JＲ九州ＮＦＴプロジェクト、まもなく３周年！

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九州旅客鉄道株式会社


九州旅客鉄道株式会社（以下、「JR九州」）は、2023年7月に開始した「JR九州NFT」プロジェクトの3周年を記念し、特別デザインのNFTアイテムを販売いたします。


本プロジェクトは、2026年3月3日に「Next Favorite Things」へと進化し、体験や思い出を蓄積しながら楽しめるデジタルサービスとして展開しています。


今回は、2026年3月に同じく3周年を迎えた「キューポちゃん」の誕生祭特別デザインをご用意しました。福岡のいちごや熊本のすいかなど、地域の魅力を取り入れた、キューポちゃんらしいかわいいイラストをお楽しみください。


今後も鉄道やキャラクター、イラストなどを活用した多彩なコンテンツを展開してまいります。



○ 3周年記念「キューポちゃん」誕生祭デザイン


博多

小倉


熊本

大分


宮崎

鹿児島

アイテム概要

・販売期間：2026年6月19日（金）9:00 ～ 2026年9月9日（水）23:59　


※無くなり次第終了


・種　　　類：6種類（博多・小倉・熊本・大分・宮崎・鹿児島


※今回の商品には、佐賀・長崎はございません。


・数　　　量：限定 各99個


・価　　　格：各999円（税込）


・仕　　　様：静止画形式


・販売場所：デジタルサービスサイト「Next Favorite Things」


［URL］https://nft.jrkyushu.co.jp(https://nft.jrkyushu.co.jp)


※コンテンツの購入方法など、詳細は上記サイト内にてご確認ください。



コンプリート特典

6種類のキューポちゃん 誕生祭デザインアイテムを全てお買い上げで、「キューポちゃん　3周年記念スペシャルデザインNFT」をプレゼント！


※コンプリート後、24時間以内に「コレクション」へ自動でお届けいたします。




○「Next Favorite Things」新規登録特典・LINE公式アカウントのご案内

「Next Favorite Things」では、新規会員登録いただいた方に、新規登録特典デジタルアイテム　　"Your First Favorite - Welcome Gift"を プレゼントしています。


また、LINE公式アカウントでは、今後のキャンペーン情報や新たなデジタルアイテム、イベント情報などをお届けします。ぜひ友だち追加のうえ、「Next Favorite Things」をお楽しみください。