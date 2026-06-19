精密機器部品メーカー・下西技研工業グループが「ものづくりワールド2026」に出展

下西技研工業株式会社

下西技研工業株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：下西 哲史）は、2026年7月1日(水)～3日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第31回機械要素技術展（ものづくりワールド2026）」に出展します。（東7ホール／ブース番号：E32-23）

今回は、グループ会社であるマグテック株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：下西 哲史）との共同出展です。

今回の出展では、当社のコア技術である「メカトロニクス」「磁気」「熱対策」に関する製品の展示を行います。それぞれの技術の特長や活用方法が分かる実機デモやモックもご用意しております。

忍者ロボット大阪・関西万博 出展時のようす

また、2025年に開催された大阪・関西万博に出展した「忍者ロボット」を実演展示いたします。

本機は磁石の力を利用して壁面を歩行する機構を備えており、展示会場では実際に壁面を移動する様子を実演いたします。

この「忍者ロボット」は万博関連展示以外で初の一般公開となります。

当社製品を「見て・触れて・体験できる」内容となっておりますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■主な展示製品

【スイッチングマグホルダー(https://www.simotec.co.jp/new_products/mug_holder/)】

瞬間通電でON/OFF切り替えが可能。無通電で吸着し続ける磁気式アタッチメントデバイスです。

本展示会では、体験コーナーにて実際の操作を体験していただけます。

また、スイッチングマグホルダーは「忍者ロボット」に組み込まれており、壁面の歩行を実現しているデバイスです。

スイッチングマグホルダー 関連製品(1)『スイッチングマググリッパー(https://www.simotec.co.jp/new_products/switching-mag-gripper-2/)』

協働ロボット用のマグネットグリッパーです。

強い吸着力と薄板対応を両立し、瞬間通電で吸着力のON/OFFを瞬時に行うことが可能。電源供給が切れてもワーク落下の心配はありません。

また、ワークの吸着面にならう機構を備えており、操作性の向上を図っています。

本展示会では、実際に協働ロボットに搭載した搬送デモをご覧いただけます。

スイッチングマグホルダー 関連製品(2)『スマートマグリンク(https://www.simotec.co.jp/new_products/smart-mag-link/)』

幅広いメーカーのAGV（無人搬送車）に搭載できる汎用牽引治具です。

自動連結・自動切り離しができ、また、瞬間通電でON/OFFの切り替えが可能です。

無通電で牽引を維持できるため、非常に省電力です。

物流センターや工場の省人化に寄与できます。

【センシングソレノイド(https://www.simotec.co.jp/products/magnet/mg08/mg08-02/)】

可動鉄心の動作位置を検出するセンサーを内蔵したソレノイドです。

ON/OFF時の動作状態をセンシングし、動作完了を信号として出力します。

これまでのソレノイドでは把握できなかった「動作していない」「所定の位置まで到達していない」といった不具合についてもソレノイド単体で可視化できるようになります。

これにより、生産ライン全体の品質向上とトラブルの抑制に貢献します。

【壁面固定マグネット台座】

壁面への高い耐荷性能を誇る、マグネット式の台座です。

強力な吸着力（固定力）でズレを抑えながらも、脱着が容易にできます。

屋内外問わず使用できるだけでなく、曲面、平面にも対応しているため、幅広いシーンでご使用いただけます。

本製品は初展示の製品となっております。

【その他の展示製品（ピックアップ）】樹脂ヒンジ・板金ヒンジ(https://www.simotec.co.jp/products/mechatronics/m02/)

強い荷重や複合動作にも対応可能

ロータリーダンパー(https://www.simotec.co.jp/products/mechatronics/m03/m03-01/)

軽く開き、ゆっくり閉まる

アルミヒートパイプ(https://www.simotec.co.jp/products/thermal/t02/t02-03/)

厚み2mm以下の狭小化にも対応

銅ヒートパイプ(https://www.simotec.co.jp/products/thermal/t02/t02-04/)

熱伝導率が高く、小さな温度差で大量の熱輸送が可能

展示製品についての詳細はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E4%B8%8B%E8%A5%BF%E6%8A%80%E7%A0%94%E5%B7%A5%E6%A5%AD%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-96f5ffa8-a8f4-4f7a-bd3b-b529b3f70ebd.html#/

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168152/table/3_1_18ef69c5324745cf0fb0255635ece702.jpg?v=202606190352 ]

下西技研工業株式会社

URL：https://www.simotec.co.jp

本社所在地：大阪府東大阪市島之内2丁目4番地16号

設立：1990年05月

代表者名：下西 哲史

事業内容：精密機器部品の設計・開発および製造

電話番号：072-966-6131

お問い合わせはこちら :https://www.simotec.co.jp/inquiry/