【26年7月10日（金）OPEN】お文具さんと一緒に遊ぼう！体験型イベント「お文具ひろば～もっとお文具といっしょ～」がパワーアップ！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：白川篤典）は、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる”体験型イベント「お文具ひろば～もっとお文具といっしょ～」の開催内容を2026年7月10日（金）OPENのイオンモール新居浜（愛媛県）会場よりリニューアルいたします。



お文具さんや仲間たちのやさしく癒やされる世界観はそのままに、新たに2種類のワークショップが登場！さらに、会場限定商品も追加。お買い物だけでなく、“作る楽しさ”も体験できる、これまで以上にお楽しみいただける空間へとパワーアップいたします。

新たに追加されるワークショップ（有料）はこちら

■ウッドスマホスタンド作り

お好きなキャラクターパーツを組み合わせて、自分だけのオリジナルスマホスタンドを作れるワークショップです。パーツの配置はもちろん、土台部分への色塗りも楽しめて、組み合わせ次第でデザインは無限大！

お文具さんと仲間たちを自由にレイアウトして、世界にひとつだけの特別なスマホスタンドを制作いただけます。

■クリアケースキーホルダー

※画像はイメージです。 ※参加料金：ウッドスマホスタンド 1,870円（税込）※追加パーツ（大 300円（税込）／小 200円（税込））は、ウッドスマホスタンド購入者限定販売です。

お好きなアクリルパーツを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルクリアケースキーホルダーを作れるワークショップです。

パーツの中からお気に入りを選び、組み合わせ次第でさまざまなデザインをお楽しみいただけます！

お文具さんたちの魅力をぎゅっと詰め込んだ、世界にひとつだけのキーホルダーをぜひ、作りにきてください。

※画像はイメージです。 ※参加料金：クリアケース 550円（税込）※アクリルパーツ（各300円～400円（税込））は、クリアケースをご購入のお客様のみご購入いただけます。

ほっとひと息つく時間に寄り添う、会場限定商品も登場

■湯吞 全3種：各1,500円（税込）

お文具さんと仲間たちがデザインされた、会場限定の湯呑です。毎日のお茶の時間やくつろぎのひとときにぴったり。やさしいデザインに癒やされながら、ほっと心和む時間をお楽しみいただけます。

■豆皿 全3種：各900円（税込）

※画像はイメージです。

お文具さんと仲間たちが描かれた会場限定の豆皿。お茶の時間のお供にはもちろん、ちょっとした小物を置くトレーとしても活躍する、毎日にそっと寄り添うアイテムです。

※画像はイメージです。

■継続展開中！ここでしか買えない《キャンバスアート》

お文具ひろばのために描き下ろされたイラストを使用したキャンバスアートを展示・販売中！

お文具さんと仲間たちのやさしい世界観を、お部屋のインテリアとしてお楽しみいただけます。

お気に入りの一枚をぜひ見つけてみてください。

※画像イメージです

その他、ゲームや会場限定商品も多数展開しております。ぜひ、遊びにきてね！

お文具さんと一緒に遊ぼう！体験型イベント「お文具ひろば～もっとお文具といっしょ～」開催情報

▮愛媛県

イオンモール新居浜

2026年7月10日(金)～7月20日(月・祝)

詳細はこちら :https://www.village-v.co.jp/popup/000318/

※営業時間は施設HP掲載営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

(C) お文具／講談社

《各種URL》

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press(https://vvstore.jp/)

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■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://twitter.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

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■お文具公式X

https://x.com/imoko_iimo?s=11

■お文具といっしょ公式サイト

https://obungu-official.jp/