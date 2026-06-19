「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約の方対象！「ガンダムシリーズ×ドコモ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、条件達成することで『機動戦士ガンダム』または『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』のデザインレイヤードグラフやアクリルスタンドなど皆様からご好評をいただいているオリジナルグッズがもらえる「ガンダムシリーズ×ドコモ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2026年6月19日（金）から2026年6月30日（火）まで開催※1※2します。

キャンペーン期間中に、下記3つの条件を満たした方※3から抽選で230名に『機動戦士ガンダム』または『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の豪華オリジナルグッズがあたります。

１.キャンペーンにエントリーしていること。

２.2026年6月30日時点で「ドコモ MAX」あるいは「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約していること。

※開通は2026年7月31日（金）までに完了する必要があります。

３.2026年6月19日（金）～2026年6月30日（火）の期間中に一度でもdポイントクラブアプリか

d払いアプリのきせかえ券面をガンダムシリーズに変更していること。※4

キャンペーンエントリーの際に、『機動戦士ガンダム』コースまたは『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』コースのどちらかお好きな方を選択いただけます。1等としてモビルスーツをデザインしたレイヤードグラフをそれぞれ25名さまに、2等としてキャラクターのビッグアクリルスタンドをそれぞれ90名さまにプレゼントいたします。

詳細は、別紙またはキャンペーンサイトをご確認ください。

＜本キャンペーンサイトURL＞

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/gundam_max_2606/index.html

ドコモは今後も、ガンダムシリーズとコラボレーションしたキャンペーンなどを開催し、お客さまに喜んでいただける取り組みを実施してまいります。

■『機動戦士ガンダム』とは

1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』は、ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマで、それまでのロボットアニメの潮流であった単純な勧善懲悪では語れない「リアルロボットアニメ」というジャンルを確立し、一大ブームを巻き起こした。

アニメ公式サイト︓https://www.gundam.jp/tv/index.html

■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とは

「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けるスタジオカラーと、ガンダムシリーズを手掛けるサンライズの初タッグでお届けする、鶴巻和哉監督によるガンダムシリーズのTVアニメーション最新作。2025年１月からは劇場先行版が全国で 劇場公開され、同年４月から６月にかけTVシリーズが放送された。

アニメ公式サイト︓https://gundam-official.com/gquuuuuux/

※1 本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了となる場合がございます。

※2 本キャンペーンの応募期間と同一月(月をまたぐ場合は各月含む)に実施されるその他の当社キャンペーンと重複当選でき

ない場合があります。この場合、先に当選が確定した景品を進呈いたします。

※3 3つの条件の順序は問いません。

※4 一部デザインにおいて2026年6月30日をもちまして提供を終了し、初期のきせかえデザインに自動的に変わります。

詳細は各ページをご参照ください。

■「ガンダムシリーズ × dポイントクラブ スペシャルコラボデザインきせかえキャンペーン」サイトURL

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_1/gundam_2507/index.html

■「ガンダムシリーズ × d払いスペシャルコラボデザインきせかえキャンペーン」サイトURL

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/kisekae/collabo_2/gundam_2512/

「ガンダムシリーズ×ドコモ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」の概要- キャンペーン名ガンダムシリーズ×ドコモ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン- キャンペーン期間2026年6月19日（金）午後2時 ～2026年6月30日（火）午後11時59分- エントリー期間2026年6月19日（金）午後2時 ～2026年6月30日（火）午後11時59分まで- 抽選対象者※1キャンペーン期間中に、下記3つの条件を満たした方１.キャンペーンにエントリーしていること。２.2026年6月30日時点で「ドコモ MAX」あるいは「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約していること。※開通は2026年7月31日（金）までに完了する必要があります。３.2026年6月19日（金）～2026年6月30日（火）の期間中に一度でもdポイントクラブアプリかd払いアプリのきせかえ券面をガンダムシリーズに変更していること。※2※キャンペーンのエントリー時に『機動戦士ガンダム』または『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のどちらかのコースを選択いただく必要があります。- 賞品

（１）『機動戦士ガンダム』コース

・1等：ガンダム レイヤードグラフ（当選人数：25名）

・2等：アムロ・レイ ビッグアクリルスタンド（当選人数：90名）

＜ガンダム レイヤードグラフ＞＜アムロ・レイ ビッグアクリルスタンド＞

（２）『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』コース

・1等：GQuuuuuuX レイヤードグラフ（当選人数：25名）

・2等：アマテ・ユズリハ(マチュ) ビッグアクリルスタンド（当選人数：90名）

＜GQuuuuuuX レイヤードグラフ＞＜アマテ・ユズリハ（マチュ） ビッグアクリルスタンド＞

<サイズ参考>

・レイヤードグラフ：

約H273ｍｍ×Ｗ220mm×D32mm

・ビッグアクリルスタンド：

アムロ・レイ：約H500mm×Ｗ150mm、アマテ・ユズリハ(マチュ)：約H435mm×W190mm

6. 当選発表

当選は賞品発送をもって発表にかえさせていただきます。

7. 賞品配送時期

配送時期：2026年8月中旬から順次発送（予定）

※1 3つの条件の順序は問いません。

※2 一部デザインにおいて2026年6月30日をもちまして提供を終了し、初期のきせかえデザインに自動的に変わります。

詳細は各ページをご参照ください。

■「ガンダムシリーズ × dポイントクラブ スペシャルコラボデザインきせかえキャンペーン」サイトURL

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_1/gundam_2507/index.html

■「ガンダムシリーズ × d払いスペシャルコラボデザインきせかえキャンペーン」サイトURL

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/kisekae/collabo_2/gundam_2512/