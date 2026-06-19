【KEYUCA】UVの次は“近赤外線”対策　光ダメージから肌を守る「近赤外線カットシリーズ」が新登場

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2026年6月19日（金）より、紫外線だけでなく「近赤外線」も防止する機能を備えた新作ウェア全4種を新発売します。

自覚のない光ダメージ「近赤外線」も防ぐKEYUCAの新シリーズとは？

夏の強い日差しに対して、紫外線対策をするのは今や常識となりました。しかし、実は地表に届く太陽光の約50％を占めているものが「近赤外線」です。 近赤外線は紫外線よりも波長が長く、皮膚の深層部（真皮層や筋肉層）にまで到達するといわれています。また、真皮層にあるコラーゲンなどにダメージを与えることで、しわやたるみといった「肌老化」の原因にも。さらに、日焼けのようなヒリヒリとした熱さや赤みを感じにくいため、自覚がないままダメージが蓄積されてしまうという厄介な特徴があります。近赤外線対策としては、対応する日焼け止めをこまめに塗ることなどが挙げられますが、汗をかく季節は塗り直しの手間がかかり、忙しい毎日の中では徹底するのが難しいという声も少なくありません。

そこでKEYUCAでは、服を着るだけで手軽に近赤外線を防ぐことができる「近赤外線カットシリーズ」を開発。検査機関のデータにおいて、UV遮蔽率（ニット90％～、カット素材94.7％～）、近赤外線遮蔽率（ニット71.2％～、カット素材77％～）という数値を実証しています。さらに、全アイテムに、汗ばむ季節でもさらりと着られる「吸水速乾」と、ご自宅で手軽にお手入れできる「マシンウォッシャブル」機能を採用。カット素材のワンピースとチュニックには、触れるとひんやり心地よい「接触冷感」機能も備えています。「着るだけ」の手軽な日差し対策とストレスフリーな着心地を両立した本シリーズを取り入れて、過酷な夏を涼しく快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。

KEYUCA新作アパレル「近赤外線カットシリーズ」ラインナップ一覧

■近赤外線防止カットワンピース

二の腕が細く見えるよう計算されたノースリーブの袖カットがポイントのワンピース。脇には下着が見えないようマチが付いており、1枚で安心して着用できます。高めのウエスト位置から広がるAラインシルエットで、スタイルアップ効果も期待できる一着です。

商品概要

商品名 ：近赤外線防止カットワンピース

価格 ：4,490円（税込4,939円）

発売日 ：2026年6月19日（金）

サイズ ：フリーサイズ／肩幅＝38cm、身幅＝94.5cm、着丈＝122cm、裾回り＝160cm

カラー ：ブラック、ブラウン、パープル

素材 ：綿55%、ポリエステル45%

機能 ：マシンウォッシャブル、接触冷感、吸水速乾、UVカット、近赤外線防止

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907864(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907864)

■近赤外線防止カットチュニック

体のラインを拾いにくいAラインシルエットのチュニック。裾に向かって広がるデザインのため、パンツとのコーディネートがおすすめです。後ろに入ったさりげないスリットが、重くなりがちな夏のレイヤードスタイルに抜け感をプラスします。

商品概要

商品名 ：近赤外線防止カットチュニック

価格 ：3,490円（税込3,839円）

発売日 ：2026年6月19日（金）

サイズ ：フリーサイズ／肩巾＝38cm、身幅＝100cm、着丈＝前68cm・後72cm、袖丈＝22cm、裾巾＝140cm

カラー ：ブラウン、ネイビー、パープル

素材 ：綿55%、ポリエステル45%

機能 ：マシンウォッシャブル、接触冷感、吸水速乾、UVカット、近赤外線防止

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907867(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907867)

■近赤外線防止ニットクルーカーディガン

シーンを選ばず着用でき、コーディネートしやすいベーシックなデザインとサイズ感のカーディガン。ロングシーズン着用できる素材感で、日焼け対策や冷房対策として、カバンの中に1枚忍ばせておきたい頼れるアイテム。肩掛けアレンジもおすすめです。

商品概要

商品名 ：近赤外線防止ニットクルーカーディガン

価格 ：3,990円（税込4,389円）

発売日 ：2026年6月19日（金）

サイズ ：フリーサイズ／肩巾＝42cm、身幅＝108cm、着丈＝56cm、袖丈＝56cm、裾巾＝96cm

カラー ：グレーベージュ、ネイビー、ライトブルー

素材 ：綿52%、ポリエステル48%

機能 ：マシンウォッシャブル、吸水速乾、UVカット、近赤外線防止

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907875(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907875)

■近赤外線防止ニット着流しカーディガン

日陰を作りやすい大きめのシルエットで、気軽にさっと羽織れるドルマンスリーブのカーディガン。前はボタンのない「ふらし」仕様で、風通し良く着用できます。インナーにノースリーブなどを合わせ、ヘルシーなパンツスタイルを楽しむのがおすすめです。

商品概要

商品名 ：近赤外線防止ニット着流しカーディガン

価格 ：4,990円（税込5,489円）

発売日 ：2026年6月19日（金）

サイズ ：フリーサイズ／身幅＝190cm、着丈＝68cm、裄丈＝72cm、裾巾＝186cm

カラー ：グレーベージュ、ネイビー、ライトブルー

素材 ：綿52%、ポリエステル48%

機能 ：マシンウォッシャブル、吸水速乾、UVカット、近赤外線防止

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907878(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907878)

KEYUCA全店で「酷暑を乗り切る」プロモーションを開催

KEYUCAでは、6月19日（金）から7月20日（月）までの期間、今年新たに制定された「酷暑日」に合わせ「酷暑を乗り切る」をテーマとしたプロモーションを展開します。アパレルや生活雑貨、カーテンに至るまで暑さ対策アイテムを新商品含めて幅広く取り揃え、過酷な夏を快適に過ごすためのライフスタイルを提案します。

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

2025年、KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」としてリブランディング。「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、グローバルハードウェア事業、パブリックファニチャーインターナショナル事業、メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp