【フジテレビ】MBSドラマフィル枠『今から、親友やめようか。』 FODにて独占見放題配信決定！ ６月25日（木）25時59分より配信スタート

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フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、MBSドラマフィル枠で放送開始する『今から、親友やめようか。』を、６月25日（木）25時59分より独占見放題配信することが決定しました。

『今から、親友やめようか。』 （C）「今から、親友やめようか。」製作委員会・MBS

『今から、親友やめようか。』は、“親友”という特別な関係から一歩踏み出した男女が、「友情」と「恋愛」の狭間で揺れ動く姿を描く等身大ラブストーリーです。本作は、につやまにつこによる人気コミック『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』を原作としており、その官能的でポップなTLの世界観と、関係性の変化を丁寧に描いたストーリーで好評を博しました。この度、大人の純愛作品として繊細に実写ドラマ化される本作にも、大きな注目が集まっています。

主人公・柴崎ひまりを演じるのは、モデルとして活動をスタートし、その後、ドラマや映画、舞台で幅広い役柄を演じてきた岡本夏美。本作では、恋愛に不器用ながらも自分の本音と向き合おうとする女性像を体現します。一方、ひまりの大学時代からの親友であり、現在は職場の同僚・北条和巳を演じるのは、ダンス＆ボーカルグループONE N' ONLYのメンバーとして活躍する沢村玲。音楽活動のみならず、近年は俳優としても活躍の場を広げる沢村が、クールさの中に優しさを秘めた等身大の男性像を繊細に演じます。また、ひまりと和巳の会社の後輩である二瓶翔吾役には井内悠陽、ひまりの同僚・安藤莉子役に古田愛理、同じく同僚・寺本果役に黒木ひかりが出演し、今注目のキャストたちが作品に華を添えます。

これまで何でも言い合える関係を築いてきたひまりと和巳。ある出来事をきっかけに２人の距離感は少しずつ変化していき、「友情」と「恋愛」の狭間で揺れ動く中で、“親友”という枠を超えたときに芽生える感情をリアルに表現します。“友達以上、恋人未満”という曖昧な関係だからこそ生まれる葛藤やときめき、そして一歩踏み出すことで変わってしまう関係性。本作では、誰もが一度は感じたことのある想いに寄り添いながら、胸キュン必至の甘く危険な恋を描きます。

親友だからこそ言えた本音、親友のままでいようとした気持ち――。矛盾した想いを抱えながら進んでいく２人の関係の行方に、ぜひご注目ください！

【ストーリー】

PR会社で働く、明るく真っ直ぐな27歳の女性・柴崎ひまり（岡本夏美）は、見た目とは違い、性欲が強めなこともあり、歴代彼氏と性生活の不一致で別れてきたことがトラウマとなっていた。ある日、友人が軒並み結婚していくことに焦るひまりは、いつものように、大学時代からの親友で、職場の同僚でもある北条和巳（沢村玲）を飲みに誘い愚痴をこぼす。そんなひまりとは反対に長年恋人を作らず、焦りを見せない和巳。しかし、相性のいい人と出会いたいと言うひまりに、和巳は突然「俺で試してみる？」と提案する。

これまでどこか一線を引いている気がしていた和巳の思わぬ行動に驚くひまりだが、親友なのに…と戸惑いながらも、一線を超えてしまうことに──！そして何でも言い合える仲だった２人の関係は次第に形を変えていき…

親友になら本音を言えるのに。親友でいいと思っていたのに─

それぞれが抱える過去により、踏み出すことのできなかった２人が、親友の枠を超え、「友情」と「恋愛」の狭間で葛藤する、胸キュン間違いなしの、甘く危険な等身大ラブストーリー。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『今から、親友やめようか。』（全７話）

■配 信：６月25日（木）25時59分～独占見放題配信開始 以降、毎週木曜深夜 最新話配信

■出 演：岡本夏美、沢村 玲（ONE N' ONLY）、井内悠陽、古田愛理、黒木ひかり

■原 作：につやまにつこ『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』

（CLLENN）

■監 督：武居正能、鈴木農史

■脚 本：鶴田幸伸

■制 作：ソケット

■製 作：「今から、親友やめようか。」製作委員会・MBS

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/813t （配信ページ）

https://www.mbs.jp/imayame/ （オフィシャルページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

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