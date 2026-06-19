セブン‐イレブンの淹れたて本格紅茶「セブンカフェ ティー」6月23日（火）～和歌山県内の一部店舗から販売開始！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、専用マシンで茶葉から丁寧に抽出する本格紅茶「セブンカフェ ティー」を、2026年6月23日（火）より和歌山県内の一部店舗にて順次発売開始いたします。「セブンカフェ ティー」は23年1月より一部店舗で販売を開始し、現在約3,000店（2026年5月末時点）にて販売をしており、コーヒーを飲む習慣の少ないお客様や日頃から紅茶を飲まれているお客様にもご好評いただいております。

関西エリアにおいては大阪府に次ぐ第2番目の展開府県となり、和歌山県のお客様にも、コンビニエンスストアで手軽に楽しめる"本格派"の紅茶体験をお届けします。

「セブンカフェ ティー」公式サイト：https://www.sej.co.jp/products/sevencafetea.html

6月23日（火）販売開始店舗

・セブン‐イレブン和歌山楠見中西店（和歌山県和歌山市楠見中37-2）

・セブン‐イレブン和歌山黒田店（和歌山県和歌山市黒田177-7）

・セブン‐イレブン和歌山出水店（和歌山県和歌山市鳴神816-1）

・セブン‐イレブン和歌山冬野店（和歌山県和歌山市冬野1440-1）

・セブン‐イレブンJR和歌山駅東口店（和歌山市黒田1-2-1）

・セブン‐イレブン和歌浦中店（和歌山市和歌浦中1-1-8）

・セブン‐イレブン岩出根来店（岩出市根来938-1）

・セブン‐イレブン岩出清水店（岩出市清水字太刀焼462-1）

・セブン‐イレブン岩出中黒店（岩出市中黒1-1）

・セブン‐イレブン紀の川北勢田店（紀の川市北勢田190）

※6月23日（火）～は10店舗からの販売開始となります。販売店舗は順次拡大予定です。

「セブンカフェ ティー」とは

「セブンカフェ」同様にレジにて専用カップをご購入いただき、専用マシンでこだわりの抽出工程を経ることで、専門店で淹れたような本格的な紅茶をお楽しみいただけます。こだわりの茶葉に、熱湯を注いで、最適な時間で蒸らすことによって、茶葉本来の香りが華やかに広がり、淹れたての味わいを引き出しています。今後もお客様ニーズにお応えするような新たな商品に挑戦してまいります。

「セブンカフェ ティー」ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155396/table/988_1_4638ef4c49b2211be28a3153cd1c964e.jpg?v=202606190851 ]

茶葉は選べる3種類

「ダージリンブレンド」、「アッサムブレンド」、「アールグレイ」の3種からお選びいただけます

※ミルクティーはアッサムブレンドとアールグレイの2種類

※一部店舗では品揃えが異なります

専用マシンだからこそできる「抽出」

ゴールデンルールと呼ばれる本格的な紅茶の淹れ方を忠実に再現いたしました。

１.各メニューごとに最適な茶葉を使用

２.熱湯を注ぐ

３.最適な時間で茶葉を蒸らす

茶葉の上下運動（ジャンピング）を起こすことで、香りを引き出します

４.抽出

上述の工程を経ることで、茶葉本来の美味しさが引き出せます

こだわりの「茶葉」を指定の茶葉農園からトレース管理し、厳選された高品質の茶葉のみを使用しています。

食事やスイーツと合わせやすい、セブン‐イレブンのオリジナルブレンド

■ダージリンブレンド

ダージリン茶葉を中心としたオリジナルブレンド。華やかな香り、緑茶を想起させるようなさわやかな渋みを感じる味わいが特徴。おにぎりやサンドイッチ、蕎麦など幅広い食事と合わせるのがおすすめです。

■アッサムブレンド

コクのある甘い香りをもつアッサム茶葉を中心としたオリジナルブレンド。甘い香りにしっかりとしたコクが特徴。ミルクティーとの相性がよく、コクのあるスイーツやチーズ関連の商品と合わせるのがおすすめです。

■アールグレイ

ベルガモット由来の甘くフルーティーな香りと爽やかな後味が特徴。チョコレートとの相性がよく、カスタード等と合わせるのもおすすめです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。