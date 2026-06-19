【CELFORD(セルフォード)】モデル・白宮みずほがまとう真夏の最新LOOKを公開！〈6月19日(金)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2026年6月19日(金)12:00(正午)より、モデルの白宮みずほ(しろみやみずほ)を起用した企画"Midsummer Mood"をオフィシャルオンラインサイトにて公開。商品の発売はオンラインと店舗にて順次開始いたします。

真夏の気分を軽やかにまとう服

涼やかさとエレガントさを両立したトップスから、1枚で洗練された華やぎを叶えるドレス、アクティブな日も優雅に彩る美シルエットパンツまで。開放的な季節のムードそのものを纏うように、軽やかさを楽しむ真夏のルックをお届けします。

LOOK紹介

リボン風ディテールの優美な立体感で

メリハリある着こなしに

Tops \18,700

Pants \17,600

Pierced earrings \8,800

Bag \24,200

Sandals \23,100

光を受けてきらめくビーズ刺繍の花々を

夏めく涼やかな配色で

Knit \15,400

Pants \19,800

Pierced earrings \8,800

Bag \24,200

全方位に大きく波打つラッフルフリルの華やぎを

シンプルな装いで颯爽と

Cardigan \19,800【LIMIETD COLOR】

Pants \17,600

Pierced earrings \8,800

Bag \22,990

ラメ糸がきらめくツイードと

端正なボックスプリーツに宿るクラス感で魅了

Dress \27,500

Pierced earrings \8,800

Bag \17,600

太陽の下でシックに映るブラウンのチェック柄を

光が透ける軽やかなドレスで

Dress \25,300

Pierced earrings \8,800

Bag \22,990

Sandals \23,100

夏空に映える白を効かせて

落ち感が美しいパンツをより一層清廉な趣に

Cardigan \14,960

Tops \12,650

Pants \19,800

Pierced earrings \8,800

Bag \24,200

Sandals \24,200

こなれ感のある色合いのデニムに

鮮やかなピンクを添えれば装いにも夏の解放感

Tops \13,200

Pants \23,100

Pierced earrings \8,800

Bag \15,400

Sandals \23,100

(価格は全て税込み)

販売について

■オンライン発売日：2026年5月より順次

・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞

・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞

■全国発売：2026年5月より順次

・CELFORD全国店舗＜ https://celford.com/Page/storelocation.aspx ＞

白宮みずほ(しろみや みずほ)プロフィール

2005年1月25日生まれ。北海道出身。

ファッション雑誌「CanCam」の専属モデルとして活動し、同世代の女性を中心に人気を集めながら、

映画『恋わずらいのエリー』(24)をはじめ、映画『矢野くんの普通の日々』(24)、ドラマ「夫に間違いありません」(26)などに出演し、

女優としての活動の幅も広げている。

2026年5月15日公開の映画『君のクイズ』に出演。

CELFORDについて

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に17店舗展開しています。(2月12日時点店舗数）



<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/

：https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/

＜CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。