【CELFORD(セルフォード)】モデル・白宮みずほがまとう真夏の最新LOOKを公開！〈6月19日(金)〉
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2026年6月19日(金)12:00(正午)より、モデルの白宮みずほ(しろみやみずほ)を起用した企画"Midsummer Mood"をオフィシャルオンラインサイトにて公開。商品の発売はオンラインと店舗にて順次開始いたします。
真夏の気分を軽やかにまとう服
涼やかさとエレガントさを両立したトップスから、1枚で洗練された華やぎを叶えるドレス、アクティブな日も優雅に彩る美シルエットパンツまで。開放的な季節のムードそのものを纏うように、軽やかさを楽しむ真夏のルックをお届けします。
LOOK紹介
リボン風ディテールの優美な立体感で
メリハリある着こなしに
Tops \18,700
Pants \17,600
Pierced earrings \8,800
Bag \24,200
Sandals \23,100
光を受けてきらめくビーズ刺繍の花々を
夏めく涼やかな配色で
Knit \15,400
Pants \19,800
Pierced earrings \8,800
Bag \24,200
全方位に大きく波打つラッフルフリルの華やぎを
シンプルな装いで颯爽と
Cardigan \19,800【LIMIETD COLOR】
Pants \17,600
Pierced earrings \8,800
Bag \22,990
ラメ糸がきらめくツイードと
端正なボックスプリーツに宿るクラス感で魅了
Dress \27,500
Pierced earrings \8,800
Bag \17,600
太陽の下でシックに映るブラウンのチェック柄を
光が透ける軽やかなドレスで
Dress \25,300
Pierced earrings \8,800
Bag \22,990
Sandals \23,100
夏空に映える白を効かせて
落ち感が美しいパンツをより一層清廉な趣に
Cardigan \14,960
Tops \12,650
Pants \19,800
Pierced earrings \8,800
Bag \24,200
Sandals \24,200
こなれ感のある色合いのデニムに
鮮やかなピンクを添えれば装いにも夏の解放感
Tops \13,200
Pants \23,100
Pierced earrings \8,800
Bag \15,400
Sandals \23,100
(価格は全て税込み)
販売について
■オンライン発売日：2026年5月より順次
・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞
・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞
■全国発売：2026年5月より順次
・CELFORD全国店舗＜ https://celford.com/Page/storelocation.aspx ＞
白宮みずほ(しろみや みずほ)プロフィール
2005年1月25日生まれ。北海道出身。
ファッション雑誌「CanCam」の専属モデルとして活動し、同世代の女性を中心に人気を集めながら、
映画『恋わずらいのエリー』(24)をはじめ、映画『矢野くんの普通の日々』(24)、ドラマ「夫に間違いありません」(26)などに出演し、
女優としての活動の幅も広げている。
2026年5月15日公開の映画『君のクイズ』に出演。
CELFORDについて
2018年春にデビュー。
コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。
あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。
現在は百貨店、ファッションビルを中心に17店舗展開しています。(2月12日時点店舗数）
<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/
<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/
＜CONCEPT>
-THE FIRST LADY-
デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。
各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。
ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。