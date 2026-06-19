【7/28(火)開催セミナー】 7/28 Deep Dive into the Deal vol.2~【オフレコ】羅針盤によるM&A事例の徹底分析~
未上場企業が買い手となるM&Aに関して売り手との交渉、DD、銀行及びVCからのファイナンス等、ディール進行プロセスの実務を学ぶセミナー。
本セミナーでは、未上場企業が自社よりも規模の大きい会社をM&Aした事例として、株式会社羅針盤の経営陣にご登壇頂き、徹底的に深掘りします。
株式会社羅針盤による大型M&Aと資金調達に関する詳細はこちら
→https://compasscorp.jp/news/890/(https://compasscorp.jp/news/890/?utm_source=luma)
開催概要
- 日時：2026/7/28（火） 18:00～18:50
- 場所：オンライン（最大20名程度をオフライン会場での特別QAセッションと登壇者を交えた懇親会にご招待）
- 参加費：無料
- 主催：Dual Bridge Capital、ミダスキャピタル
- 対象者：起業家、スタートアップやグロース企業の経営者、役職員、及び将来的に起業に興味がある方
オフライン参加希望の方
当選連絡：2026/7/14（火）までに当選連絡をいたします。
会場：東京都内で開催予定です。会場は当選者にご連絡いたします。
応募方法
▼応募はこちらから
https://luma.com/rd2en6vq
登壇者紹介
株式会社羅針盤 代表取締役 佐々木 文人氏
- 株式会社損害保険ジャパンを経て、ボストン・コンサルティング・グループへ。在職中、新規事業開発・営業改革のプロジェクトに従事。企業の売上拡大・業務効率化に貢献。
- 結婚後退職し、1年間の世界一周新婚旅行を経て2014年に株式会社ノットワールドを創業。2023年4月より現職。
- 全国通訳案内士、総合旅行業務取扱管理者。
株式会社羅針盤 取締役COO 大川 洋司氏
- 2010年、株式会社リクルートに入社。旅行事業にて営業、事業企画、事業戦略を担当し、新サービスの立ち上げおよび責任者を務める。その後、同社金融領域にて経営企画部長を経て、全社経営企画に従事。
- 2021年よりアジアンブリッジ株式会社に執行役員として参画。台湾に駐在し、事業運営全般および資金調達を担当。その後、取締役COOに就任。2026年3月、株式会社羅針盤に入社。
株式会社羅針盤 執行役員 CFO 久山 貴久氏
- ゴールドマン・サックス証券株式会社の投資銀行部門にてM&Aアドバイザリー業務及び資金調達の引受業務に従事。
- 2021年より株式会社ミダスキャピタルの投資本部にて案件ソーシング、企業価値評価、DD、契約交渉などの投資案件検討及び投資先支援などに従事し、2022年12月より株式会社羅針盤の立ち上げを担当。2024年1月より現職。
株式会社Dual Bridge Capital 代表パートナー 寺田修輔 氏（モデレーター）
- 2009年よりシティグループ証券株式会社にて株式調査業務や財務アドバイザリー業務に従事し、ディレクターや不動産チームヘッドを歴任。
- 2016年に株式会社じげんに入社し、取締役執行役員CFOとしてM&Aを中心とする投資戦略、財務戦略を牽引。
- 2020年7月より株式会社ミダスキャピタルに取締役パートナーとして参画、 2023年4月にミダスグループ内のベンチャーキャピタル運営会社としてDual Bridge Capitalを創業し代表パートナーに就任。
お問い合わせ先
株式会社Dual Bridge Capital
https://dbcapital.jp/
寺田修輔(代表パートナー) SNS
https://x.com/ShusukeTerada
https://www.facebook.com/shusuke.terada
残間崇(キャピタリスト) SNS
https://x.com/DBC_Zamma
https://www.facebook.com/shu.zamma
中澤大輔(キャピタリスト / FP&Aディレクター) SNS
https://x.com/nakadai_95
https://www.facebook.com/daisuke.nakazawa.56