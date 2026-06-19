【キャンペーン情報】6月限定！1000円分のPayPayポイントプレゼント！ 今ならPayPayスクラッチくじも開催中！

株式会社アガルート※条件あり

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区，代表取締役：岩崎 北斗，以下「アガルート」）は、2026年6年16日(火)～2026年6月30日(火)の期間中、税込10万円以上ご購入の方限定でPayPayポイント1,000円分を進呈する期間限定キャンペーンを実施いたします※。

※PayPayポイントコードで付与。

※PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可。

※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。

6月限定！お急ぎください

2026年6年16日(火)～2026年6月30日(火)の期間中、税込10万円以上ご購入の方限定でPayPayポイント1,000円分を進呈いたします※。

お得なキャンペーン期間中に、まずは一歩踏み出しませんか？

特典内容

1,000円分のPayPayポイントを進呈※

対象

1回のお支払いにおいて10万円（税込）以上ご購入いただいた方

※アガルートアカデミー、アガルートメディカル、アガルートコーチングの商品が対象となります。

キャンペーン期間

2026年6月16日(火)～2026年6月30日(火)

ポイント受け取り方法

商品購入後、アガルートから8月上旬～下旬を目途に順次PayPayポイントコードを送付いたします。

※受け取り方法の詳細については、PayPayヘルプページ(https://paypay.ne.jp/help/c0071/)をご確認ください。

※PayPayポイントコードで付与。

※PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可。

※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/news/73504/

今なら！PayPayスクラッチくじでさらにチャンス！

詳細はこちら :https://paypay.ne.jp/event/matsuri202606-paypay-scratch/?utm_source=matsuri-lp&utm_medium=bnr&utm_campaign=2606-scratch





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期間

2026年5月20日(水) 13:00 ～ 2026年7月26日(日) 23:59まで

25万人突破記念セールの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/milestone_cp/



アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/