北海道当麻町との包括連携協定締結に関するお知らせ

株式会社ピーエイ

当社は、北海道当麻町と包括連携協定を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．協定締結の背景

当社グループは、「地域に人を集め、地域に賑わいを創り、地域の人を元気にする」をミッションに掲げ、「地域×人材×共創」を軸とした地域活性化事業を全国で展開しております。自治体や地域事業者との公民連携を通じて、交流人口・関係人口の創出、移住定住の促進、地域産業の振興及び地域課題の解決に取り組んでおります。

当麻町は、豊かな自然環境や農業資源を有し、地域の魅力向上や交流人口の拡大、持続可能な地域づくりを推進しています。本協定は、当麻町と当社グループがそれぞれ有する資源やネットワークを活用し、公民連携による地域課題解決及び地方創生の推進を図ることを目的として締結するものです。

（協定の概要）

協定名：当麻町と株式会社ピーエイとの連携と協力に関する包括連携協定

締結日：令和8年5月28日

締結の目的：当麻町と株式会社ピーエイが相互に連携・協力し、双方の資源及びノウハウを有効に活用することで、地域の魅力向上、産業振興及び地域活性化を図り、持続可能な地域づくりの推進に寄与することを目的としています。

２．主な連携事項

（１）ふるさと住民登録制度の推進及び支援に関する事項

（２）地域の魅力向上に資するまちづくり、交流促進及びにぎわい創出に関する事項

（３）地域資源を活用した情報発信及びシティプロモーションに関する事項

（４）農林水産業を含む地域産業の振興及び地域経済の活性化に関する事項

（５）公民連携による地域課題解決及び地方創生の推進に関する事項

（６）当麻町施策の推進に関する事項

（７）その他、地域振興及び地域活性化に関する事項

画像出典：当麻町役場ホームページより

３．今後の展開

当社は、本協定を契機として、当麻町との連携を一層強化し、交流人口及び関係人口の創出・拡大、移住定住促進、地域産業振興、地域資源を活用した情報発信等に取り組んでまいります。

また、公民連携による地域づくり支援を通じて、地域課題の解決と持続可能な地域社会の実現に貢献するとともに、当社グループの地方創生事業のさらなる発展を目指してまいります。

４．業績への影響

本協定締結による当期連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的には当社の地方創生事業の拡大及び企業価値向上に資するものと考えております。

＜＜＜本件に関するお問合せ＞＞＞

株式会社ピーエイ 担当：地域力創造事業本部 染谷

TEL: 03-6885-1010

Mail: k-someya@pa-co-ltd.co.jp HP：https://pa-co-ltd.co.jp/