【愛媛・松山】涙活イベント「なみだのラブレター」7月26日開催

株式会社三福ホールディングス

三福グループ（株式会社三福ホールディングス・株式会社三福管理センター・P・SPO）は、涙活イベント「なみだのラブレター」を2026年7月26日（日）、愛媛県松山市の松山三越E3ホールで開催します。

当日は、涙活講師・放送作家の橋本昌人氏を迎え、ラブレター朗読や涙活トークを実施。参加者自身が応募した手紙の朗読企画も行い、感動を通じて心を整える時間を提供します。

■ 涙活イベント「なみだのラブレター」を松山で開催

近年、ストレスケアやメンタルリフレッシュへの関心が高まる中、「涙活（るいかつ）」は感情を解放する機会として注目されています。

本イベントでは、感動的な手紙の朗読や涙活トークを通じて、日常生活ではなかなか表現できない感情と向き合う時間を提供します。

■ 涙活講師・橋本昌人氏が登壇

橋本 昌人 涙活講師 / 放送作家

橋本昌人氏は、涙活講師・放送作家として全国で講演活動を行い、「感動の手紙」をテーマにした講演やイベントを多数開催しています。

著書『なみだのラブレター』をはじめ、テレビ・新聞・雑誌など各種メディアへの出演実績があります。

【プログラム内容】

感動のラブレター朗読

橋本氏による朗読を実施します。

参加者による手紙朗読

応募者の中から選ばれた2名の手紙を会場で紹介します。

涙活トーク

「泣くこと」をテーマに、心を整えるヒントや考え方を紹介します。

【開催概要】

■ 参加費

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/491_1_22367e7fe6b72f703c2cda23e10cd6ec.jpg?v=202606190452 ]特別優待枠（無料）- P・SPO会員- 三福管理センター管理物件オーナー- 三福管理センター管理物件入居者

※対象者1名につき非会員1名まで同伴無料

一般参加

3,000円（税込）

参加申込・詳細はこちら

https://pspo.jp/ruikatsu_2026/

■ 会場「E3ホール」について

松山三越内、利便性の良い上質なイベント空間

今回の会場「松山三越 E3ホール」は、松山市中心部に位置する多目的イベントスペースです。朗読会・コンサート・セミナー・懇親会・会議など幅広い用途に対応できる柔軟なレイアウトと高品質な音響照明設備を備えています。少人数～多数の感動的なイベントにも最適な落ち着いた空間は、「参加者が感情と向き合える場をつくりたい」とお考えの主催者・イベンターの方にもぜひご検討いただきたい会場です。

【主催会社概要】

会社名：株式会社三福ホールディングス / 三福グループ

本社：愛媛県松山市中村2丁目1-3

URL：https://www.sanpuku.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局（受付時間：平日10～15時）

担当：中村

TEL：0120-337-217

WEB：https://pspo.jp/