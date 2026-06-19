22年間で3,900名超の女性を育成してきた朝倉千重子が、次世代女性リーダー育成プロジェクト「朝倉塾」を開講

ASAKURAグローバル・アカデミー株式会社朝倉塾第1期

ASAKURAグローバル・アカデミー株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：朝倉千重子）は、女性の自立と成長を支援する新たな教育プログラム『朝倉塾』を、2026年7月より開講いたします。

本プログラムは、22年間にわたり女性向け人材育成事業を展開し、3,900名を超える卒業生を輩出してきた朝倉千重子が、自身の経験と教育ノウハウを体系化した、実践型のリーダー育成講座です。

人生100年時代において、これからの女性に求められるのは、単に学び続けることだけではありません。

これまで積み重ねてきた経験、努力、失敗を価値に変え、周囲や次世代に伝えていく力です。

『朝倉塾』では、「人生後半を最高のステージに」をコンセプトに、女性が“教わる側”から“教える側”へと進化し、人を導き、社会に価値を与える存在へ成長することを目指します。

人生100年時代、「教わる人生」から「与える人生」へ

近年、定年延長やキャリアの長期化に伴い、「人生後半をどう生きるか」が大きな社会課題となっています。

一方で、多くの女性が子育てや介護、仕事などを優先する中で、自らの可能性を十分に発揮できないまま人生後半を迎えている現実があります。

『朝倉塾』では、「これまで積み重ねてきた経験を、自分だけのものにせず、次の世代へ伝えられる人になってほしい」という想いのもと、単なる自己啓発ではなく、“人を導く力”を育む教育を提供します。

朝倉塾とは

『朝倉塾』は「人生後半を最高のステージに」をコンセプトに、女性が社会や周囲に価値を与える存在へ成長することを目的とした実践型プログラムです。

第1期では、朝倉千重子が長年培ってきた教育メソッドをもとに、特に講師力・指導力の育成にフォーカスした内容を実施します。

受講生は半年間にわたり、

・女性力

・コミュニケーション力

・失敗力

・指導力

・影響力

という5つの力を体系的に学びながら、自らの経験を人に伝え、人を成長へ導く力を身につけていきます。

コメント（代表：朝倉千重子）

人生後半は、これまで積み重ねてきた経験や失敗、努力のすべてを価値に変え、新たなステージを築くことができる時間です。

私は22年間で3900人を超える女性たちと向き合ってきました。

これからは、自ら学ぶだけではなく、人を育て、社会に価値を与えられる女性を増やしていきたいと考えています。

今回の『朝倉塾』を通じて、一人でも多くの方が自分らしい人生の後半戦を歩まれることを願っています。

開催概要

講座名：『朝倉塾』～講師力・指導力養成講座～第1期

開講日：2026年7月

開催形式：リアル・オンライン同時開催

期間：2026年7月～12月

主催：ASAKURAグローバル・アカデミー株式会社

詳細ページ：https://asakura-ga.com/asakurajuku/

代表：朝倉千重子 プロフィール

小学校教員を経て、35歳で人生の崖っぷちに立たされ、中途採用、営業経験ゼロからのスタートを切る。

2001年独立、有限会社朝倉千恵子事務所を設立。2003年オフィスを東京・日比谷の帝国ホテルタワーに移転。2004年株式会社新規開拓を設立。社員教育コンサルタントとして全国を飛びまわり、自らの経験を生かした評判の研修・講演は多くの企業から支持され、高いリピート率を誇る。

また、女性の真の自立支援、社会的地位の向上を目指した、「凛」として生きる女性のための仕事塾TSL（「トップセールスレディ育成塾」）を主宰。卒業生は3,900名を超える。

2026年 ASAKURAグローバルアカデミー株式会社を設立。

生の集大成として、女性が年齢を重ねるほど輝ける生き方と指導力を支援。

著書は、最新刊「運を整える」（内外出版社）をはじめ、「営業嫌いだった人が1億売る人に変わる『仕事ノート』」（プレジデント社）、「コミュニケーションの教科書」（フォレスト出版）、「すごい！仕組み力」（致知出版社）などこれまで41冊を上梓。

会社概要

会社名：ASAKURAグローバル・アカデミー株式会社

設立：2026年（令和8年）4月

代表取締役：朝倉千重子

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-14 ACN銀座4ビルディング9階

公式ホームページ：https://asakura-ga.com/

事業内容：女性向け教育プログラム『朝倉塾』の運営、講師・指導者養成のための教育セミナー事業、経営者・ビジネスリーダーを対象とした伴走支援および次世代人材育成研修の提供

お問い合わせ

担当：市川

メール：project@asakura-ga.com

TEL：03-4563-9959