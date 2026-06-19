オウルズコンサルティンググループ　TISFDアライアンスに加盟

株式会社オウルズコンサルティンググループ

株式会社オウルズコンサルティンググループ

2026年６月19日

株式会社オウルズコンサルティンググループ（東京都港区／代表取締役CEO 羽生田慶介、以下「オウルズ」）は、2025年2月に、不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース（Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures、以下「TISFD」）アライアンスに加盟しました。

TISFDは、企業・金融機関が、人に関するインパクト、依存、リスクおよび機会を理解し、報告するための提言・ガイダンスを開発する国際的なイニシアチブです。2024年9月に発足し、金融機関、企業、市民社会、労働団体など多様なステークホルダーが参画する、エビデンスに基づくマルチステークホルダー型の取り組みとして進められています。

近年、気候変動や自然資本・生物多様性に関する情報開示に加え、人権、労働、格差・不平等などの社会関連課題が、企業価値や投資判断に与える影響への関心が高まっています。企業には、これらの社会関連リスクおよび機会を適切に把握し、経営戦略、リスク管理、ガバナンス、情報開示へと統合していくことが求められています。

オウルズは、創業当初より掲げるビジョン「使命を帯びて前進する すべての組織のパートナー」を体現すべく、サステナビリティに関する高度な専門知識を活かしたコンサルティングを行っています。具体的には、人権方針策定・人権デューディリジェンス、調達ガイドライン策定を含む「ビジネスと人権」関連の支援、社会課題解決型ビジネス創出の支援などを通じて、企業の持続可能な活動を後押ししています。加えて、NPO/NGOなどと連携した社会課題解決に向けた取り組みとしてSocial Impact事業を推進しています。

2026年5月26日には、企業・金融機関が、人に関するインパクト、依存、リスクおよび機会を把握・管理・開示するための「TISFDフレームワーク（ベータ版0.1）」が公表されました。TISFDアライアンスへの加盟を通じて、引き続きオウルズは、社会関連財務開示をめぐる国際的な議論やガイダンスの展開を注視するとともに、人権や不平等に関連する企業の情報開示・実装支援を一層強化してまいります。

TISFDについて

TISFDは、Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosuresの略称であり、不平等および社会関連課題に関する財務関連開示のあり方について、企業・金融機関向けの提言・ガイダンスを開発する国際的な取り組みです。企業・金融機関が、人に関するインパクト、依存、リスクおよび機会を理解し、報告するための共通アプローチの構築を目指しています。

- TISFD公式サイト：https://www.tisfd.org/

会社概要

会社名：株式会社オウルズコンサルティンググループ

所在地：東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー 16F

代表者：代表取締役CEO 羽生田 慶介

URL：https://www.owls-cg.com/

【当社の人権関連サービスの詳細（公式HP）】

当社の人権関連サービスの詳細については下記リンクよりご覧ください。

人権方針策定・人権デューディリジェンス実施支援 | オウルズコンサルティンググループ(https://www.owls-cg.com/sustainability/human-rights/)