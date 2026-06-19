東京・南麻布に「百年匠人ギャラリー」開設

一般社団法人国際伝承工芸協会

2026年6月1日、東京・南麻布に、日本の伝統工芸と東洋文化を発信する新たな文化拠点「百年匠人ギャラリー」がオープンいたしました。百年匠人は、日本各地の伝統工芸職人と工房を国内外へ紹介する文化プロジェクトとして活動を続けてきました。

これまでに全国47都道府県を巡り、100名を超える伝統工芸職人を取材。その活動を通じて、日本を代表する工芸産地や職人との信頼関係を築き、現在では約70社の工房・職人・工芸関連事業者が参加する独自のネットワークへと発展しています。今回開設した百年匠人ギャラリーは、その活動の集大成であり、伝統工芸、茶文化、建築、デザイン、食文化などを横断する新しい文化交流拠点として誕生しました。

「伝統工芸を展示する」から「文化を世界へ届ける」へ

日本の伝統工芸は近年、海外から高い評価を受ける一方で、国内市場の縮小や後継者不足という課題にも直面しています。百年匠人は工芸品を単なる商品としてではなく、日本人が長い年月をかけて育んできた精神文化の結晶と捉えています。だからこそ必要なのは、作品を並べる展示空間ではなく、人と人、文化と文化を結び付ける交流の場です。

南麻布に誕生した百年匠人ギャラリーは、日本の伝統工芸と現代のライフスタイル、そして世界をつなぐ文化プラットフォームとして運営されます。金箔、鋳物、和紙、陶芸、漆芸、木工、染織など多彩な工芸作品を紹介するとともに、文化サロン、茶会、講演会、ブランドイベント、国際交流事業などを展開していきます。

中国主要都市で継続開催してきた国際文化交流活動

百年匠人は2024年5月より、日本の伝統工芸を海外へ発信する国際文化交流事業を本格的に開始しました。これまで北京、上海、広州、西安、蘇州など中国主要都市において、日本の職人を招いた実演、講演、展示販売、文化交流イベントを継続的に開催しています。

ほぼ毎月1～2回の頻度で実施されるこれらの活動には、多くの文化人、建築家、デザイナー、経営者、工芸愛好家が参加し、日本文化への理解を深める場となっています。単なる物産展や展示会ではなく、職人自身が現地へ赴き、自らの言葉で技術や文化背景を伝えることを重視している点が大きな特徴です。

日中18名の職人が集結した天台山文化交流プロジェクト

2025年11月には、中国浙江省の「星野グループ・天台山嘉助ホテル」において、百年匠人主催による大規模な国際文化交流イベントを開催しました。日本と中国からそれぞれ9名、計18名の職人が参加。陶芸、漆芸、木工、茶文化、金工など多様な分野の職人が一堂に会し、技術交流や公開講演、実演、展示を行いました。この取り組みは文化交流の新たなモデルとして注目を集め、日本国内だけでも20媒体を超える新聞、雑誌、ウェブメディアに取り上げられました。国境を越えて職人同士が直接対話する機会は極めて珍しく、参加者からも高い評価を得ています。

百年匠人には、日本伝統工芸界を支える企業や文化人が数多く参画しています。「百年匠人ギャラリー」のオープニングレセプションには、金沢金箔文化を世界へ発信する「箔一」、高岡鋳物の革新を牽引する「能作」をはじめ、和紙、工芸デザイン、茶文化など各分野の関係者が集いました。また、世界的ライフスタイルブランド「MUJI（無印良品）」のグローバル展開に携わった経験を持つメンバーも参画し、伝統工芸を現代社会へ再編集する新たな取り組みを進めています。

今後の活動予定・南麻布から世界へ

百年匠人ギャラリーは、日本国内の文化発信拠点であると同時に、世界へ向けた発信基地でもあります。今後は中国での活動をさらに拡充するとともに、シンガポール、タイ、オーストラリア・シドニーなどアジア太平洋地域への展開を予定しています。9月末から10月上旬までにシンガポール高島屋「SJ60」イベントや、11月中に上海展覧センターにてフランス大使館が主催する「RC2026」に職人さんの出展を企画しております。

日本の伝統工芸を単なる「伝統」として保存するのではなく、現代社会に生きる文化として再発信すること。そして職人、企業、文化人、生活者をつなぎ、新たな価値を創造すること。百年匠人ギャラリーは、その挑戦の新たな出発点となります。

百年匠人ギャラリーでは、伝統工芸展、文化サロン、茶文化イベント、職人との交流会などを定期開催していく予定です。現在、『岩茶のちから』著者であり、日本における武夷岩茶研究の第一人者として知られる佐野典代氏を迎えた特別文化サロン企画についても調整を進めています。詳細は決定次第、あらためて発表いたします。

百年匠人ギャラリー概要

施設名：百年匠人ギャラリー

所在地：東京都港区南麻布5-1-2

事業内容：

・伝統工芸作品展示

・文化サロン運営

・国際文化交流事業

・職人海外展開支援

・茶文化体験

・企業・ブランドとの共創プロジェクト

【本件に関するお問い合わせ先】

百年匠人ギャラリー

所在地：東京都港区南麻布5-1-2

担当：平井

TEL：03-6277-0017

Email：m.hirai@josobox.com