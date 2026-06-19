日経トレンディ5月号に水性フレキソ促進協議会が広告を掲載

佐川印刷株式会社

水性フレキソ促進協議会が日経トレンディ5月号（4月3日発刊）に『「水性フレキソ印刷」の環境力』と題した紙面広告を掲載しました。

同協議会は、水性フレキソ印刷及び無溶剤ラミネータなど、環境負荷の少ないコンバート技術の普及と発展を期し、関連製品の供給により社会に貢献するとともに、併せて会員相互の親睦と技術交流及び相互業務支援体制の構築を目的として2019年に発足し、佐川印刷株式会社は立ち上げ時から参加しており、弊社代表取締役の木下寧久が理事長を務めさせていただいています。

今後も水性フレキソ促進協議会に参加されている各社との技術交流などを経て、弊社が日野軟包材工場（滋賀県）で実施している有機溶剤の使用を極力抑えた「水性フレキソ印刷」や「ノンソルベント加工」を駆使して、お客様の環境配慮指向に対して革新的なご提案を続けて参ります。

日経トレンディ5月号（WEBサイトはこちら(https://info.nikkeibp.co.jp/media/TRE/atcl/mag/032900182/)）

水性フレキソ印刷マークとノンソルベントラミネートマークについて日野軟包材工場の主要設備について

詳しくはこちら(https://www.spcom.co.jp/business/printing/soft-packing.html)を（弊社WEBサイト）