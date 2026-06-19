＜＜アルデ新大阪＞＞水平線の先へ、日本中を熱狂の渦へ。「アディダス FIFA ワールドカップストア 新大阪」開催！「アルデひろば」期間限定ショップのお知らせ

株式会社新大阪ステーションストア

「アルデ新大阪」は、大阪・関西の玄関口である新大阪駅の２階（改札外）にあるショッピングセンター。

関西の食文化にこだわりながら、出先で便利なお店を揃えております！

また、アルデ新大阪の大人気催事スペース「アルデひろば」では、話題性の高いお店がかわるがわる出店していますので、お見逃しなく！

SNSやホームページは以下のリンクからご確認ください！

【アルデ新大阪・公式インスタグラム(https://www.instagram.com/arde_shinosaka/)】

【アルデ新大阪・公式ホームページ(https://www.arde-shinosaka.jp/)】

1．「アルデひろば」期間限定ショップのお知らせ

アディダス FIFA ワールドカップストア 新大阪 初出店！

開催中～7月7日(火)

「目指すは優勝」--その景色を掴むため、日本代表の航海は確実に前進している。

4年に1度の挑戦を共に刻む2026年adidas最新ユニフォームを体感できる期間限定ポップアップストアを開催！

サッカー日本代表ユニフォームのお買い求めは

「アディダス FIFA ワールドカップストア 新大阪」で！

まだ見ぬ水平線の先へ、SAMURAI BLUEと共にもっと先へ進もう！

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

※アウェイユニフォームは現在完売しており、次回入荷時期は未定となっております。そのためメールや電話等のお問い合わせについては承りかねますので、店頭にてご確認いただきますようお願いいたします。

第6回古本通り

7月9日(木)～7月20日(月)

古書、紙モノ、ピンバッヂなどの即売会「古本通り」。今回、アルデひろばにて第6回目の開催を致します。アート、文芸、暮らし等に関する「古書」、ポストカード、ヴィンテージ広告、古い地図、木版画などの「紙モノ」。

古い物好き、本好きのお客様には、心躍るアンティーク通りがアルデひろばに出現します。

大阪の3店のほか、栃木、東京、京都から計6店の古書店が参加し、選りすぐりの、古く珍しい、ワクワクするような品物を持ち寄ります。

この機会にぜひ、古本通りにお立ち寄り下さい。

KENELE LAGOON

7月22日(水)～8月31日(月)

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

KENELE LAGOON（ケンエレラグーン）は、ケンエレファントが運営するカプセルトイ専門店「ケンエレスタンド」のポップアップストアです。幅広い年代に人気のカプセルトイを、電車や新幹線の待ち時間にお楽しみいただけます。この度、アルデ新大阪で4回目の出店となります！！

好評の『週替わりPOPUP』も展開予定です♪

来るたびに新しい出会いがあるカプセルトイの世界をぜひお楽しみください！

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

※週替わりPOPUPは商品入替のタイミングにより希望の商品のお取り扱いがない可能性がございます。

2．「アルデひろば╋（プラス）」期間限定ショップのお知らせ

肝油ドロップ

6月26日(金)～7月6日(月)

「こどもから大人まで 親子の健康習慣に」

肝油ドロップは、不足しがちなビタミンAやビタミンDを１日数粒で手軽に摂取することができる製品です。味や安定性などの改良を重ね、日本薬局方（一般的な医薬品の品質を定めている規定）に沿って作られたビタミンA,ビタミンDを混ぜ合わせた原料で肝油ドロップを製造しています。

お子様やご家族の健康のサポートに、ぜひ肝油ドロップをご利用ください。

関西‶市”めっちゃええやん～桃フェア～

7月8日(水) 1日限定

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

いよいよ夏が到来！西日本最大級の桃の生産地「和歌山県紀の川市桃山町」で育まれた、大人気のブランド「あら川の桃」を味わえる特別な1日をお届けします。

今回は、JAわかやまの直売所「めっけもん広場」の全面協力のもと、現地の農家の皆様が愛情たっぷりに育てた自慢の品を、もぎたての新鮮な状態のまま産地直送で販売します。

「あら川の桃」ならではの濃厚で上品な甘みと、滴るほどみずみずしい果汁はまさに一級品です。

最高の状態でお召し上がりいただきたいため、今回は「1日限定販売」かつ「数量限定」でのご用意となります。

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

今この季節にしか出会えない、とろけるような贅沢な味わいをぜひお見逃しなく！

フルーツ大福 弁才天

7月10日(金)～7月20日(月)

日本の伝統的な和菓子である「大福」を現代化。若者にも受け入れられるように、古き良き中にも新しさが感じられるお店づくりを目指して、名古屋の高級住宅街「覚王山」に生まれたフルーツ大福専門店。ピーナッツ入りきな粉をふんだんにまぶした「黄金砂利餅」 も人気です！

美十

7月24日(金)～8月5日(水)

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。【ふわふわおたべ】※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

「天使も驚く、ふわふわ食感。」をキャッチコピーとした、食感にこだわったおたべが登場！

北海道十勝産小豆と国産バターを使いなめらかに炊き上げたこしあんバターを、きめ細やかなもち粉にメレンゲを合わせたふわふわ食感の生地で包みました。

【ゴディバ監修 生八つ橋】※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

ゴディバ監修「八ッ橋ショコラ抹茶」が新登場！

うすく焼き上げた宇治抹茶風味の八ッ橋を、芳醇な宇治抹茶コーティングチョコレートで仕上げました。毎年人気の「生八つ橋 ガナッシュ仕立て」をはじめ、「クリスピーショコラサンド」などゴディバ監修の4アイテムを販売。上品なチョコレートの味わいをお楽しみいただけます。

3．WESTERポイント5倍キャンペーン開催！

4．〉〉おしらせ〈〈

新大阪駅２階：新大阪Luggage Station前