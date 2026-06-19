TVアニメ『東京リベンジャーズ』 THEキャラSHOPが池袋P´PARCO 3FにてOPEN決定！
今回のイベントでは、TVアニメ『東京リベンジャーズ』の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=116202
【イベント情報】
イベント名：TVアニメ『東京リベンジャーズ』 THEキャラSHOP
開催期間：2026年7月1日(水)～7月16日(木)
開催場所：池袋P´PARCO 3F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
カンバッジ(ブラインド) flower ver.
価格：550円(税込)
セット：4,400円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約直径57mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません
クリアカード(ブラインド) flower ver.
価格：440円(税込)
セット：3,520円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約W60mm×H90mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません
アクリルキーホルダー flower ver.
価格：各770円(税込)
種類数：全4種
サイズ：全高約50mm
タッセル付きアクリルキーホルダー flower ver.
価格：各770円(税込)
種類数：全4種
サイズ：本体：約W49×H69mm タッセル：約80mm
デカアクリルスタンド flower ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全4種
サイズ：全高約180mm
ミニアクリルアート flower
価格：2,530円(税込)
種類数：全1種
サイズ：B6
ポストカードセット flower ver.
価格：660円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約148mm×100mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://tokyo-revengers-anime.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売