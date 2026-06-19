【Dior】「ハウス オブ ディオール 心斎橋」あらゆる形のアートへの賛辞
大阪に誕生した「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、単なるブティックにとどまらず、建築、ファッション、現代アートが魅力的な対話を繰り広げるまさに「夢の領域」です。
庭園への多面的なオマージュとして構想されたこのユニークな場所は、ディオールと日本を結びつける強力な絆を称えています。
藤本壮介によるクチュールファサード
日本人建築家、藤本壮介氏によって考案されたハウス オブ ディオール 心斎橋のファサードは、ムッシュ ディオールが創り出したドレスのドレープの流動性や生地の重なりを想起させる、技術の結晶です。
精巧に作られたこのファサードは、流れるような生地を思わせます。昼間は太陽が光と影の繊細な模様を投げかけ、夜間には構造全体がライトアップされ、その波打つような形状を際立たせます。
SOU FUJIMOTO (C) DEN NIWA
ピーター・マリノによる屋内空間
建築家ピーター・マリノがすべてをデザインしたこのユニークな空間のインテリアは、壮大な階段でつながれた4つのフロアにまたがっています。
この明るい空間は、クリスチャン・ディオールにとっての主要なインスピレーションであった自然を称え、ディオールのコードによって引き立てられた明るいトーンの包み込むような雰囲気の中で、
卓越したサヴォワールフェール（匠の技）を通して表現される時代を超えたエレガンスが息づいています。
ALICE AYCOCK (C) DEN NIWA
現代アート作品の数々
クリスチャン・ディオールが同時代のアーティストたちと築いた友情に呼応するように、ハウス オブ ディオール 心斎橋では、ピーター・マリノが選定した現代アート作品の数々が展示されています。
ナンシー・ローレンツ、ミリアム・エルナー、ジョナサン・テイラー、カリーヌ・ラヴァル、ジェニファー・スタインカンプ、レミ・フォンテーヌ、ティム・ハイランド、アリス・アイコックなど、国際的なアーティストによる作品をご覧いただくことができます。
そして、それぞれの作品が、ムッシュ ディオールが抱いた自然への情熱を称えているのです。
NANCY LORENZ (C) DEN NIWA
KARINE LAVAL (C) DEN NJWA
JENNIFER STEINKAMP (C) DEN NIWA
TIM HAILAND (C) DEN NIWA
「ハウス オブ ディオール 心斎橋」
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-17
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クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
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