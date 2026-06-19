【Dior】「ハウス オブ ディオール 心斎橋」あらゆる形のアートへの賛辞

クリスチャン・ディオール合同会社

大阪に誕生した「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、単なるブティックにとどまらず、建築、ファッション、現代アートが魅力的な対話を繰り広げるまさに「夢の領域」です。

庭園への多面的なオマージュとして構想されたこのユニークな場所は、ディオールと日本を結びつける強力な絆を称えています。

藤本壮介によるクチュールファサード

日本人建築家、藤本壮介氏によって考案されたハウス オブ ディオール 心斎橋のファサードは、ムッシュ ディオールが創り出したドレスのドレープの流動性や生地の重なりを想起させる、技術の結晶です。

精巧に作られたこのファサードは、流れるような生地を思わせます。昼間は太陽が光と影の繊細な模様を投げかけ、夜間には構造全体がライトアップされ、その波打つような形状を際立たせます。

SOU FUJIMOTO (C) DEN NIWA

ピーター・マリノによる屋内空間

建築家ピーター・マリノがすべてをデザインしたこのユニークな空間のインテリアは、壮大な階段でつながれた4つのフロアにまたがっています。

この明るい空間は、クリスチャン・ディオールにとっての主要なインスピレーションであった自然を称え、ディオールのコードによって引き立てられた明るいトーンの包み込むような雰囲気の中で、

卓越したサヴォワールフェール（匠の技）を通して表現される時代を超えたエレガンスが息づいています。

ALICE AYCOCK (C) DEN NIWA

現代アート作品の数々

クリスチャン・ディオールが同時代のアーティストたちと築いた友情に呼応するように、ハウス オブ ディオール 心斎橋では、ピーター・マリノが選定した現代アート作品の数々が展示されています。

ナンシー・ローレンツ、ミリアム・エルナー、ジョナサン・テイラー、カリーヌ・ラヴァル、ジェニファー・スタインカンプ、レミ・フォンテーヌ、ティム・ハイランド、アリス・アイコックなど、国際的なアーティストによる作品をご覧いただくことができます。

そして、それぞれの作品が、ムッシュ ディオールが抱いた自然への情熱を称えているのです。

NANCY LORENZ (C) DEN NIWAKARINE LAVAL (C) DEN NJWAJENNIFER STEINKAMP (C) DEN NIWATIM HAILAND (C) DEN NIWA

「ハウス オブ ディオール 心斎橋」

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-17

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

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